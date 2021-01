Bisher 6362 Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen

Nordsachsen

6362 Corona-Fälle wurden bisher – vom ersten bekannten Infektionsfall im März bis zum Dienstag – im Landkreis Nordsachsen gezählt. Binnen eines Tages, von Montag zu Dienstag, kamen damit 89 Fälle neu hinzu.

Viele der bisher Betroffenen gelten inzwischen nicht mehr als infiziert beziehungsweise nicht mehr als Corona-positiv, so dass es aktuell noch 1706 Positivfälle im Landkreis gibt. Einen Tag zuvor lag diese Zahl noch bei 1786. In einer Quarantäne befinden sich 2746 Einwohner, 77 weniger als noch am Montag.

Die 7-Tage-Inzidenz – die Zahl der Neuinfektion pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen – lag in Nordsachsen laut Robert-Koch-Institut am Dienstag (Stand 0 Uhr) bei 372,2.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 213, Quarantäne aktuell: 379, Todesfälle: 16

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 308, Quarantäne aktuell: 563, Todesfälle: 20

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 517, Quarantäne aktuell: 782, Todesfälle: 38

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 441, Quarantäne aktuell: 800, Todesfälle: 18

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 75, Quarantäne aktuell: 135, Todesfälle: 4

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 58, Quarantäne aktuell: 87, Todesfälle: 2

94 Corona-Fälle sind regional noch nicht zugeordnet.

Von LVZ