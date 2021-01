Bisher 6871 Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen

Nordsachsen

Die Corona-Zahlen in Nordsachsen steigen weiter. 143 neue Fälle binnen eines Tages – von Donnerstag auf Freitag – wurden vom Gesundheitsamt des Landkreises registriert. Insgesamt wurde das Virus damit seit März bis zum Freitag bei 6871 Einwohnern nachgewiesen – bei einer Gesamtbevölkerung von etwa 197 000 Menschen im Landkreis Nordsachsen. Aktuelle Corona-Fälle – also ohne Betroffene, die inzwischen nicht mehr infiziert sind beziehungsweise nicht mehr als Corona-positiv gelten – wurden am Freitag 1702 gezählt.

In einer vom Amt angeordneten häuslichen Quarantäne befinden sich 3099 Einwohner; 154 mehr als noch am Vortag. 121 Todesfälle wurden bisher im Zusammenhang mit Corona in Nordsachsen registriert.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 223, Quarantäne aktuell: 434, Todesfälle: 19

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 339, Quarantäne aktuell: 658, Todesfälle: 27

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 456, Quarantäne aktuell: 791, Todesfälle: 48

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 462, Quarantäne aktuell: 946, Todesfälle: 19

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 84, Quarantäne aktuell: 157, Todesfälle: 4

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 65, Quarantäne aktuell: 113, Todesfälle: 4

73 aktuelle Corona-Fälle sind regional noch nicht zugeordnet.

Von LVZ