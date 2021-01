Bisher 7510 Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen

Nordsachsen

Die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen liegt nun bei 7510. Bei so vielen Einwohnern wurde seit März bis zum Montag das Virus nachgewiesen. Innerhalb eines Tages – von Sonntag zu Montag – war dies ein Anstieg um 52 Fälle.

Aktuelle Corona-Fälle – also ohne Betroffene, die inzwischen nicht mehr infiziert beziehungsweise nicht mehr Corona-positiv sind – sind 1286 vom Gesundheitsamt des Landkreises registriert. Am Sonntag lag diese Zahl bei 1310. In einer vom Amt angeordneten Quarantäne befinden sich 2972 Einwohner. Insgesamt wurden bisher 151 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gezählt.

Inzidenzwert sinkt

Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, lag laut Sozialministerium für Nordsachsen bei 223 (Stand Montag) und war damit immerhin etwas kleiner als der Sachsen-Durchschnitt (244,9).

Regional gesehen gibt es die meisten aktuellen Corona-Fälle in der Region Torgau (371 aktuelle Corona-Fälle) und in der Region Oschatz (326). Besser stehen die Regionen Eilenburg (268) und Delitzsch (160) da. In der Stadt Schkeuditz gibt es 79 aktuelle Fälle, in Taucha 53. 29 Fälle sind noch keiner Region zugeordnet.

Von LVZ