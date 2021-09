Bisonzüchter stellen Hof in Wermsdorf vor

Wermsdorf

Dicht steht der Nebel über der Wiese am Ortsrand von Wermsdorf. Irgendwo hier wartet die Bisonherde von Cora Lechner und Johannes Boos auf den Tag. Langsam rumpelt das Weidefahrzeug über das Grün, erst ist nichts zu sehen, doch plötzlich taucht das erste Tier aus dem Nebel auf.

Selten: Beobachtung aus der Nähe

Neugierig kommt der junge Bulle näher. Ein majestätischer Anblick und ein seltenes Vergnügen, diese massigen Tiere so nah betrachten zu können. Wer mehr davon will, hat am Wochenende die Gelegenheit dazu: Am Sonnabend und Sonntag wird zum Bisonfest auf das Gehege an der Sachsendorfer Straße eingeladen und dann sind auch Kremserfahrten über die Weide möglich.

Die Tiere im Bisongehege Wermsdorf. Quelle: Jana Brechlin

Betrieb in zweiter Generation

Seit dem vergangenen Jahr betreibt das junge Paar den Familienbetrieb und führt somit in zweiter Generation fort, was die Eltern von Cora Lechner, Petra und Dietmar Sönitz, seit 2002 in Wermsdorf aufgebaut haben. Dafür haben sie mit beiden Söhnen die alte Heimat in Rheinland-Pfalz verlassen und in Sachsen einen Neustart gewagt. Nichts ahnend, dass gleich nach dem Anfang eine Pandemie mit ihren Einschränkungen viele Ideen wieder lahmlegt.

Viele Pläne für Veranstaltungen

„Wir wollten den Betrieb mehr öffnen, hier Events möglich machen und zur Adresse für Geburtstage, Firmenfeiern und andere besondere Anlässe werden“, erzählt Cora Lechner. Anfragen gab es zunächst reichlich, doch die meisten davon mussten wieder abgesagt werden. „Das war ein schwieriges Jahr“, räumt sie ein, um gleich hinzuzufügen: „Gebremst hat uns das nicht.“ Stattdessen wurde auf der Anlage gewerkelt und der Austausch mit anderen Züchtern in Deutschland fortgesetzt.

Bisonzucht wird weitergeführt

Denn obwohl die neuen Betreiber mehr auf Veranstaltungen und den Austausch mit Gästen setzen wollen, soll die Bisonzucht in Wermsdorf weitergeführt haben.

Cora Lechner und Johannes Boos sind täglich im Kontakt mit den Tieren. Quelle: Jana Brechlin

„Wir waren oft in den Ferien hier und haben meine Eltern besucht, haben also schon seit vielen Jahren mit den Tieren zu tun“, beschreibt das Paar. Zudem könnten sie ihre bisherigen Erfahrungen – Cora Lechner hat in der Gastronomie gearbeitet, ein Cateringunternehmen und Veranstaltungen organisiert und Johannes Boos ist passionierter Jäger – in ihren Biobetrieb einfließen lassen.

Anfragen bis ins nächste Jahr

„Das Bisongehege zu übernehmen, haben wir uns gut überlegt und trotz des schweren Starts im vergangenen Jahr war es die richtige Entscheidung“, sagt Cora Lechner. „Außerdem ist Wermsdorf einfach schön und die Kinder haben hier die Gelegenheit, umgeben von Natur aufzuwachen“, meint Johannes Boos. Und auch geschäftlich gibt es wieder Perspektiven: „Wir haben Anfragen für Junggesellenabschiede und auch schon für Hochzeiten im nächsten Jahr“, blickt er voraus.

Seltene Tiere faszinieren

Die mächtigen Tiere – ein ausgewachsener Bulle kann durchaus eine Tonne wiegen – haben es beiden angetan. „Die Jungbullen sind schon auch neugierig und frech, aber meistens ruhen die Tiere sehr in sich – das ist faszinierend“, beschreibt Lechner. Einfach besondere, weil auch seltene Tiere seien das: „In Deutschland gibt es maximal 3000 Bisons und da sind die Tierparks schon dabei“, macht Boos deutlich.

Möglichst alles wird verwertet

Da ist es schon Ehrensache, bis zum Schluss mit den Bisons respektvoll umzugehen. „Wir versuchen, möglichst alles von unseren Tieren zu verwerten“, betont er. Hobbyköche etwa können sich jeden ersten Sonnabend im Monat von 10 bis 14 Uhr beim Hofverkauf mit Fleisch und Wurst versorgen. Grundsätzlich werden aber nicht nur die besten Stücke vermarktet, sondern darüber hinaus auch Trophäen, Felle und Knochen. „Die Sommerfelle sind super, um Trommeln zu bespannen und wir hatten hier auch schon Interessenten, die aus Knochen Schmuck machen.“

Bisons zu jeder Jahreszeit draußen

Gerät die gut 60 Tiere große Herde einmal in Schwung, ist das ein beeindruckendes Bild. Wer das Glück hat, die Bisons auf ihrer fünf Hektar großen Weide in Aktion zu erleben, wähnt sich fast schon in der nordamerikanischen Prärie. Hier wie dort sind die Rinder das ganze Jahr über auf der Weide. Selbst zweistellige Minusgrade machen ihnen nichts aus. „Das sind richtige Wildtiere und nichts zum Kuscheln“, sagt Johannes Boos. Kein Wunder, dass die Tiere dann auch den per Gesetz vorgeschriebenen Unterstand auf dem Gelände weitgehend ignorieren. Ist ihnen wohl einfach nicht geheuer, wenn ihnen etwas die Sicht auf den Himmel versperrt.

Präriestimmung in Wermsdorf

Präriestimmung jedenfalls soll auch am Wochenende aufkommen, wenn in Wermsdorf das Bisonfest gefeiert wird. Cora Lechner und Johannes Boos wissen, was ihre Gäste erwartet: „Es gibt Country-Musik, Cowboys und Trapper und ein paar Indianer werden auch da sein“, kündigen sie an. Außerdem werden Köstlichkeiten vom Bison und hausgebackener Kuchen serviert. Es gibt einen Handwerkermarkt mit 35 Austellern, eine Strohhüpfburg und natürlich die beliebten Kremserfahrten. Wer kreativ ist, kann Schmuck basteln oder filzen, wer Pferde liebt, für den gibt es Ponyreiten und für alle, die die Herausforderung suchen, ist Bullriding möglich. Geparkt werden kann direkt vor Ort an der Sachsendorfer Straße. Wer mit dem eigenen Hund kommt, wird gebeten, seinen Vierbeiner an der Leine zu führen.

40 Freiwillige für das Fest

Rund 40 Helfer sind am Wochenende im Einsatz. Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf und zeigen, dass sie schon lange ein Teil von Wermsdorf sind, die Bisons am Ortsrand. Auch wenn man sie – wie jetzt durch den Nebel am Morgen – nicht immer gleich sieht.

Von Jana Brechlin