Bitte etwas mehr Mut bei Oschatzer Gaststätten-Besuchern

Zuerst die gute Nachricht: Die Gastronomie in der Stadt Oschatz ist durch die Corona-Zwangspause nicht zum Erliegen gekommen. Lediglich das Restaurant Piazza Toscana in der Riesaer Straße hat aufgegeben. Die anderen Gastronomen haben sich aufgerappelt und versuchen, langsam wieder wirtschaftlich auf die Beine zu kommen. Wie es derzeit aussieht, werden sie dafür jedoch einen langen Atem brauchen. Denn die Gästezahlen, die in vielen Lokalitäten in der Region bereits vor Corona zu wünschen übrig ließen, sind noch lange nicht wieder auf dem alten Stand angekommen. Das liegt vor allem an der Unsicherheit, die mit den sich ständig ändernden Rechtsverordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einhergeht. Die Leute wissen einfach nicht, was sie nach aktuellem Stand dürfen und was weiterhin verboten ist. Genau aus diesem Grund nehmen viele sicherheitshalber Abstand von einem Gaststättenbesuch und richten ihre Familienfeier lieber im eigenen Garten aus. Das ist ein gefährlicher Trend, dem mit etwas mehr Mut begegnet werden sollte. Denn letzten Ende liegt es an uns selbst, ob wir als Gäste die Oschatzer Lokale am Leben erhalten oder die Gastwirte verhungern lassen.

