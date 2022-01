Bitte melden: Oschatzer Tierärztin sucht Besitzer von vergiftetem Kater

Oschatz

In der Kleingartenanlage Erich Billert wurde am Mittwoch ein Kater aufgefunden und direkt in eine Tierarztpraxis gebracht. Das noch junge Tier – vermutlich im vergangenen Jahr geboren – ist in keinem guten Zustand. Vermutliche Ursache: eine Vergiftung mit Rattengift. Der Kater ist in einem komatösen Zustand, hat starke Untertemperatur und deutliche neurologische Defizite. Nun wird in der Praxis Nicole Günther um sein Leben gekämpft. Die Besitzer sollen sich bitte in der Tierarztpraxis unter Telefon 03435 9794875 oder 0177 9728681 melden.

Von Kristin Engel