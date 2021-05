Blick auf Oschatzer Waagen ohne Spiegeleffekt

Oschatz

Die St. Aegidienkirche spiegelt sich in ihrer ganzen Pracht in der großen Glasscheibe. Doch was die Passanten in der Frongasse eigentlich hinter der Glasscheibe zu sehen bekommen sollen, bleibt ihnen verborgen. „Unser Prachtstück, die große Salzwaage aus dem 17. Jahrhundert in unserer Außenvitrine, ist schwer zu erkennen“, sagt Dana Bach, die Leiterin des Oschatzer Stadt- und Waagenmuseums. Der Grund: Als die Außenvitrine im Jahr 2000 gebaut wurde, setzten die Handwerker große Glasscheiben ein, die nicht entspiegelt waren.

Museumsleiterin Dana Bach in der Schauwerkstatt des Waagenmuseums. Quelle: Frank Hörügel

Doch dieses Manko soll bald der Vergangenheit angehören. Der nordsächsische Bundestagsaabgeordnete Marian Wendt (CDU) überreichte Stadtkämmerer Jörg Bringewald am Montag den positiven Bescheid zum Fördermittelantrag im „Soforthilfeprogramm Heimatmuseen 2021“. 7500 Euro fließen aus dem Bundesprogramm „Ländliche Entwicklung“ (Bule) für das Oschatzer Waagenmuseum. Dieses Geld soll für den Einbau neuer Vitrinenscheiben eingesetzt werden. „Der künftig unverspiegelte Blick in Teile der Ausstellung wird sicherlich noch mehr Gäste der Stadt Oschatz zum Besuch des Museums animieren“, ist sich Wendt sicher.

Wie viel kostet Umgestaltung des Oschatzer Museums?

„Wir sind für jede Unterstützung dankbar“, sagte der Oschatzer Kämmerer Jörg Bringewald. Denn der Austausch der Vitrinenscheiben ist nur ein Bruchteil der Kosten, mit denen die Stadt für die Modernisierung des Waagenmuseums rechnet. Bringewald hat 120 000 Euro Gesamtkosten kalkuliert und rechnet mit finanzieller Unterstützung der Landesstelle für Museumswesen und des Kulturraumes Oschatzer Land.

Außenbereich wird neu gestaltet

In einem ersten Schritt soll im laufenden Jahr der Außenbereich neu gestaltet und dann 2022 das eigentliche Museum im ehemaligen Burschenheim modernisiert werden.

Das wurde 1998 rekonstruiert und befindet sich auch heute noch im Wesentlichen auf diesem Stand. „Normalerweise muss so eine Dauerausstellung alle zehn Jahre überarbeitet werden. Sie ist nicht mehr auf dem Niveau, auf dem man das heute machen würde“, sagt Museumsleiterin Dana Bach.

Konzept für die Neugestaltung steht

Es wird also höchste Eisenbahn. Das Konzept für die Neugestaltung steht bereits. Beispielsweise sollen sich die Besucher an verschiedenen Punkten des Waagenmuseums multimedial informieren können – über die Geschichte der Waagen oder die historische Oschatzer Ratsherrenwaage. Und die Besucher sollen interaktiv tätig werden, Gewichte ausprobieren oder sich selbst wiegen können.

Fundus von etwa 700 Objekten

Das Oschatzer Waagenmuseum verfügt über einen Fundus von etwa 700 Objekten. In der Ausstellung sollen künftig über 130 Waagen, Gewichte und Zubehörteile gezeigt werden. Mit der Investition in die neue Präsentation der gewichtigen Ausstellungsstücke sollen mehr Besucher angelockt werden. Derzeit werden im Museum laut Chefin Dana Bach zwischen 4000 bis 6500 Gäste pro Jahr gezählt – in Abhängigkeit von den jeweiligen Sonderausstellungen. Dabei handelt es sich um Waagensammler,Tagestouristen, Urlauber oder auch Schulklassen.

Bald modernstes Waagenmuseum in Mitteldeutschland

Zwar können auch an anderen Stellen in Deutschland Waagen besichtigt werden. Doch das Oschatzer Museum hat eine Besonderheit, auf die Dana Bach mit Stolz verweist: „Wir sind das einzige Waagenmuseum dieser Größenordnung in Mitteldeutschland, das sich in öffentlicher Hand befindet.“ Im nächsten Jahr soll sich das Haus dann noch mit einer weiteren Besonderheit schmücken können. Nach Abschluss der Neugestaltung wird das Oschatzer Waagenmuseum das modernste seiner Art in Mitteldeutschland sein.

Ausgangspunkt für den traditionsreichen Oschatzer Waagenbau waren die Oschatzer Zeugschmiedeinnung von 1730 und die 1845 gegründete Firma Gebrüder Pfitzer, Waagenfabrik Oschatz, die zu den ersten Waagenfabriken in Deutschland gehörte. Zeitweilig gab es drei Waagenfabriken in der Stadt.

Von Frank Hörügel