Blick auf die Saaten stimmt Landwirte rund um den Collm optimistisch

Collm-Region

Mit der Ernte von Raps, Weizen und Rüben ist für die Landwirte das Arbeitsjahr nicht vorbei. Das Wintergetreide ist auszusäen. Der erste Blick auf das neue Grün stimmt die Landwirten optimistisch.

Andrea Reinhardt, Chefin der gleichnamigen GbR mit Sitz in Nasenberg, sieht das Wetter derzeit an ihrer Seite. Bei Aussaat und Pflege des Wintergetreides hätten weder Temperaturen noch Niederschläge ungünstigen Einfluss genommen. „Über Ausfälle müssen wir vielleicht reden, wenn die Temperaturen unter -20 Grad Celsius sinken“, sagt die Diplom-Agraringenieurin. Dass es vor Weihnachten kaum mal Schnee gäbe, der die jungen Pflanzen schütze, sei ja mittlerweile die Normalität. Zu Ostern werde man mehr wissen. Auf Weizen und Gerste, die sie ausgesät hat, sind offenbar nicht nur Getreidehändler und Mühlen scharf. „Die Gänse tun sich an den Pflanzen gütlich“, berichtet Andrea Reinhardt. Sie knabbern das junge Getreide nicht ab, sondern reißen die ganzen Pflanzen aus dem Boden.

Saat ist gut aufgegangen

Die Niederschläge im Oktober und November haben sich nach Auffassung von Thomas Pätzold in einem vernünftigen Rahmen gehalten. Beim Getreide, das er auf 150 Hektar anbaut, sei alles gut aufgegangen. Beim Raps gäbe es einige Fehlstellen.

Nur vereinzelt zeigten sich auf den Getreideschlägen Mäusenester. Das sei der Lohn dafür, dass man standardmäßig sehr tief arbeite. „Bei der Gerste haben wir vor der Aussaat tief gepflügt, bei Roggen und Weizen gegrubbert“, erläutert der Schmannewitzer Landwirt. Dass es nun kalt werde, sei gut. Damit komme das Getreide, dass sich auch dank des Regenschubs im September gut entwickelt habe, in die Winterruhe. Man könne also mit der Ausgangslage zufrieden sein.

Optimismus beim Rapsanbau

Gut sei – im Moment – auch die Situation auf dem Verkaufsmarkt, im Einkauf hingegen nicht. „Wer jetzt noch nicht ausreichend Dünger hat, steht vor einem Problem“, nennt Thomas Pätzold ein Beispiel. Dabei bereite nicht allein der hohe Preis, sondern die Verfügbarkeit Kopfzerbrechen. „Wir haben unseren Dünger schon im Juni gekauft und bei dem Preis damals schon geschluckt. Allerdings war er etwa halb so hoch wie jetzt“, erzählt er. Das soll an den Gaspreisen liegen.

Apropos Energie. An deren Preise seien auch die für Raps ein wenig gekoppelt. Was derzeit zu Optimismus Anlass geben könnte. Allerdings müsse man jetzt auch beim Raps anders arbeiten. „Seit zwei Jahren ist es nicht mehr möglich, das Saatgut mit Insektiziden zu beizen“, erklärt der Schmannewitzer. Um die Pflanzen vor den Insekten zu schützen, müsse man stattdessen nun zwei, drei Mal mit dem Mittel und der Technik aufs Feld. Falls jemand erwartet habe, dass der Anbau durch den Wegfall der Beize ökologischer werde, dann treffe das einfach nicht zu.

250 Hektar Gerste

Im September hat die Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln mit der Aussaat des Wintergetreides begonnen. „Das haben wir Stück für Stück über einen längeren Zeitraum gemacht. Erst musste ja der Mais gehäckselt werden und dann konnten wir wegen der Nässe nicht gleich zur Aussaat auf die Felder“, erläutert Thomas Emmrich, Vorsitzender dieser Genossenschaft. Wintergetreide ist außerdem Folgefrucht für einige Rübenäcker. Insgesamt baut die Agrargenossenschaft auf 700 Hektar Weizen an und auf 250 Gerste.

„Die Wetterbedingungen im Herbst waren für die Böden und die Saaten in Ordnung, es war nicht zu trocken“, blickt Thomas Emmrich in die vergangenen Monate zurück. Die Düngung bereite ihm mit Blick auf die Zukunft Sorgen. In einigen Bereichen seien die Möglichkeiten beschnitten. Die zulässigen Düngergaben lägen unter dem Bedarf der Pflanzen. Noch würden die Böden einiges an Nitraten nachliefern, aber es sei fraglich, ob man auf solchen Flächen perspektivisch noch Qualitätsgetreide für Mehl oder nur noch Futtergetreide ernten könne. Dazu komme, dass man den Kalender im Blick behalten müsse, sprich die Fristen für das Ausbringen von Gülle auf Gerste und Raps einhalte – und das Wetter dazu dann hoffentlich passe. So komme es eben, dass man im Herbst das Maishäckseln schonmal unterbrechen müsse, um auf die freien Flächen Gülle ausbringen zu können.

Der Zustand der Saaten vor dem ersten Frost sei ganz in Ordnung – abgesehen von der großen Zahl von Vögeln, insbesondere Gänsen, die sich am jungen Grün zu schaffen machten.

Von Axel Kaminski