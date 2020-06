Blitz-Start für Kitas in der Collm-Region: Da kommen Planer ins Schwitzen

Collm-Region

Offenbar hält die Staatsregierung die Gemeindeverwaltungen sowie die Mitarbeiterinnen in den Kindertagesstätten für sehr flexibel. Da wird Donnerstagmittag eine neue Allgemeinverfügung veröffentlicht, über deren Inhalte vorher schon spekuliert wurde und am Montag soll sie schon in die Tat umgesetzt werden. Oder es darf danach gearbeitet werden. Dass insbesondere berufstätige Eltern erwarten, ihr Kind wieder beim Frühdienst abgeben zu können oder erst nach 16 Uhr abholen zu dürfen, ist verständlich. Ausdrücklich handelt es sich laut Freistaat um eine Möglichkeit – steht das Wörtchen kann im Raum. Nicht überall wird es ab Montag wieder den Kita-Betrieb wie in alten Zeiten geben. Geht gar nicht, denn Corona ist nicht aus der Welt . Selbst dort, wo man nicht in wenigen Stunden neue Konzepte parat hat, gilt, dass die Erzieherinnen und die Verwaltungsmitarbeiter in jüngster Zeit viel Flexibilität unter Beweis gestellt haben. War dafür schon ein Bonus im Gespräch wie für andere „Corona-Helden“?

Von Axel Kaminski