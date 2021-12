Blitzeis und ein warmer Start ins Jahr

Oschatz

Glatte Straßen, rutschige Gehwege – akute Sturzgefahr. Blitzeis machte am gestrigen Morgen den Weg zur Arbeit zu einer echten Schlitterpartie. Da war die Landung auf dem Hintern schon fast vorprogrammiert. Zum Glück scheint es, dass sich die Unfälle und Stürze in der Oschatzer Region in Grenzen gehalten haben. „Wir mussten gestern Morgen nicht ausrücken“, sagte Lars Natzke, Stadtwehrleiter von Oschatz. Ähnliches Feedback gab es vom Rettungsdienst Falck in Oschatz. „Wir mussten am Vormittag ein paar Mal losfahren, aber das hatte nichts mit dem Blitzeis zu tun und das Schlimmste war ja nach dem Vormittag zum Glück vorbei“, sagte Rettungsfahrer Steffen Klatzek. Ein ähnliches Bild gab es bei der Oschatzer Polizei. Auch hier wurden am Vormittag „keine relevanten Unfälle“ gemeldet.

„Es wurde sowohl auf unserer Internetseite – Unwetteralarm Sachsen – sowie auf anderen Seiten vor dem Blitzeis am Vormittag gewarnt. Die Straßen waren alle frei. Nur kleinere Straßen und Fußwege waren problematisch“, sagt Sebastian Schuffenhauer. In Oschatz fragt man ihn, wenn es um das Wetter geht. Und Blitzeis wird es wohl so schnell nicht noch einmal geben. „Die Wetterfront drückt nun die polare Kaltluft aus Deutschland raus. Die Temperaturen gehen jetzt in die Plusgrade.

Besonders am 30. und 31. Dezember wird es außergewöhnlich warm: Zwischen zehn und 13 Grad. Dazu kommen wahrscheinlich Schauer und Wind – aber kein Sturm. Wie es danach wird, kann man heute noch nicht genau sagen. Aber wahrscheinlich gehen die Temperaturen in der zweiten Januarwoche wieder nach unten.“

Ob es so kalt wird wie an den Weihnachtsfeiertagen ist ungewiss. Doch für Sebastian Schuffenhauer waren diese Tage etwas Besonderes. „Wir können definitiv sagen: Wir hatten weiße Weihnachten! In der Nacht von Freitag zu Samstag waren es um 3 Uhr nachts -14,7 Grad und es gab Schnee. Das hatten wir vor elf Jahren das letzte Mal. Es war ein optimales Winterwetter.“

Von Kristin Engel