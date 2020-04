Blütenfest in Sornzig: Krönung zur Blütenkönigin vorerst ausgesetzt

Mügeln

Weil Mügeln alle Veranstaltungen zunächst erst einmal bis einschließlich Sonntag, den 3. Mai, aufgrund der Corona-Pandemie absagt hat, muss auch das 60. Blütenfest in Sornzig entfallen. Es sollte wie gewohnt am ersten Maiwochenende stattfinden und zum Jubiläum mit einigen Neuheiten, Veränderungen und Highlights aufwarten. Diese werden 2021 nachgeholt, teilte der Veranstalter auf Anfrage mit.

Ob in der Zwischenzeit dann schon eine Nachfolgerin für die amtierende 23. Blütenkönigin Antje I. gefunden ist, bleibt derzeit noch offen. Udo Jentzsch, Geschäftsführer des Landesverbands Sächsisches Obst, der die Königinnen-Wahl ausrichtet, sagte auf OAZ-Anfrage, ob in diesem Jahr noch eine Nachfolgerin gewählt werde: „Wir werden mit ziemlicher Sicherheit eine neue Blütenkönigin haben, nur ist unsicher, in welchem Rahmen sie gekrönt wird.“

