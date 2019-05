LEUBEN

Mit einem kleinen Spatel und geübter Bewegung zieht Uwe Härtig den Grundmörtel auf ein Blütenblatt. Das Blatt gehört zu einer Girlande, die sich links und rechts einer Muschel entspannt und das große Rundfenster in der vorderen Fassade des Wasserschlosses Leuben überwölbt. Härtig ist Restaurator und formt die Blüten-Girlande im Auftrag der Trebsener Firma Bubnick. Weil die Ursprungs-Girlande fast bis zur Unkenntlichkeit verwittert war, hat sich der Restaurator die relativ gut erhaltene Girlande von der rückwärtigen Schlossfassade als Vorbild genommen – und formt sie nun nach. Mehrere Fotos vom Original hat er an die Fassade geheftet.

Schweineborsten zum Verkrallen

Im Inneren der großen Muschel im Zentrum der Girlande wurde ein Bewehrungskorb eingebaut – für die langjährige Formbeständigkeit. „Dort habe ich in den Mörtel Schweineborsten zum Verkrallen eingedrückt“, erklärt der Fachmann. Beim Bau des Leubener Wasserschlosses sei das ähnlich gemacht worden. „Am Ende muss es wie aus einem Guss aussehen – als ob es der Steinmetz aus Stein gemeißelt hätte“, beschreibt Härtig seinen Anspruch.

Tympanon wird saniert

Derzeit wird im Auftrag des Schlossvereins Leuben das Tympanon der Vorderfront saniert. So wird die dreieckige Giebelfläche über dem Eingangsportal genannt. Neben Uwe Härtig ist hier auch Matthias Böhme beschäftigt, der den Putz in Handarbeit aufträgt. Und Steinmetzmeister Ingo Baumbach saniert die Elemente aus Cottaer Sandstein. Wenn alles gut geht, sollen die Arbeiten in dieser Woche abgeschlossen werden. Anschließend soll die lädierte Eingangstreppe in Ordnung gebracht werden.

„Als Verein sind wir für die Außensanierung zuständig“, sagt Marek Schurig als Vorsitzender des Schlossvereins. Der Verein finanziert die Arbeiten mit Fördermitteln und 200 000 Euro, die von der Stiftung Denkmalschutz bereit gestellt werden. Die Innensanierung liegt in den Händen der Familie von Sahr-Schönberg, die das Leubener Schloss im Jahr 2017 dem Verein abgekauft hat.

Insel wird neu gestaltet

Zum Zuständigkeitsbereich des Schlossvereins gehört auch die Insel, auf der von 1737 bis 1740 das barocke Landschloss nach französischem Muster errichtet wurde. „In Abstimmung mit dem Denkmalschutz“, so Vereinschef Schurig, werde die Insel nun gestaltet. Eine neu gepflanzte Buchenhecke säumt das Inselufer. Eine größere Lücke in der Hecke ist Absicht. „So bleibt die Sichtachse über die Brücke zum Feld erhalten“, erläutert Schurig. Vier Felsenbirnen wurden gepflanzt. Und in naher Zukunft, so hofft der Vereinschef, werden auch die Sandstein-Statuen der vier Jahreszeiten wieder die Insel schmücken. Die stark lädierten Figuren wurden 1975 nach Naundorf versetzt, sind aber im vergangenen Jahr nach Leuben zurück gekehrt. Vereinschef Schurig plant nun in einem Projekt mit Studenten, die Statuen zu duplizieren.

Führungen über Schlossinsel am 26. Mai

Wer sich ein Bild davon machen will, wie die Schlossinsel jetzt aussieht und künftig gestaltet werden soll, der ist zu einer Parkführung am Sonntag, dem 26. Mai, von 10 bis 13 Uhr eingeladen.

Von Frank Hörügel