Blumen für die Managerin des Oschatzer Aushängeschildes

Oschatz

Traditionell würdigt die SPD zum Frauentag besonders engagierte Frauen der Region. In diesem Jahr fiel die Wahl des Ortsverbands „Döllnitztal“ auf Katja Bachmann. Die Managerin dies O-Schatz-Parkes, betrieben durch die Lebenshilfe, wirkt hier seit dem Jahr 2009, zusammen mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen.

„Die Inklusion ist ein wesentlicher der Arbeit von Katja Bachmann. Neben der Möglichkeit der Teilhabe am Arbeitsleben für das Klientel der Lebenshilfe beeindruckt mich immer wieder aufs Neue, dass die Gewürdigte nicht nur Aufgaben delegiert, sondern auch selbst mit anpackt – und dadurch ganz nah an den Menschen ist für und mit denen sie sich einsetzt“, so Anja Kohlbach vom Ortsverband.

Auch wenn das Areal des Parks, das ehemalige Gelände der Landesgartenschau, coronabedingt geschlossen ist, gibt es immer etwas zu tun. „Es gehört etwas dazu, diesen Park zu unterhalten und immer wieder mit Leben zu erfüllen. Der Anziehungspunkt für Familien von Nah und Fern hilft durch sein Konzept auch, Ängste und Vorurteile gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen abzubauen“, so Landtagsabgeordneter Volkmar Winkler.

Katja Bachmann schätzt an ihrer Aufgabe neben dem intensiven Umgang mit Mensch und Tier, das sie eigene Ideen einbringen und umsetzen kann – vom Lichtermeer über Theater bis hin zu den Kleinen Gartenschauen. „Der Park ist ein Aushängeschild für Oschatz, daran ändern auch Lockdowns nichts“, sagt sie.

Von Christian Kunze