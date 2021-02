Bluthunde üben in Oschatz Verbrecher-Jagd

Oschatz

Nase am Boden und voller Konzentration bei der Sache: Insgesamt acht Hunde waren am Donnerstag vom Parkplatz Wäschereipark aus entlang der Döllnitz und im O-Schatz-Park unterwegs – geführt von Polizistinnen und Polizisten. Das sorgte bei Passanten und Kraftfahrern für Aufmerksamkeit. Waren die Hunde auf Verbrecher-Jagd?

Aus- und Fortbildung für Hunde

„Nein, es handelte sich um eine Aus- und Fortbildung. Die Hunde werden jede Woche ausgebildet, damit sie ihren Job in verschiedensten Fachrichtungen durchführen können“, erklärte Jens Noack, Leiter der Diensthundeschule der sächsischen Polizei in Naustadt (zwischen Meißen und Wilsdruff), den Hintergrund der Aktion.

Suche nach Vermissten oder Straftätern

In Oschatz waren vorwiegend Personensuchhunde, sogenannte Mantrailer, im Einsatz. „Diese Hunde suchen vermisste Personen oder werden auch eingesetzt, wenn der Nachweis erbracht werden soll, ob sich ein Straftäter an einem bestimmten Ort befunden hat“, so Noack.

Unterstützung von Ehrenamtlichen in Oschatz

Warum fand die Ausbildung gerade in Oschatz statt? „Wir versuchen, nah an das Einsatzspektrum ranzukommen – mal kleine Ortschaften, mal große Ortschaften. Immer dort, wo Leute wegkommen könnten.“ Außerdem würden immer vor Ort Unterstützer gebraucht, die eine Spur für die Hunde legen könnten. Und diese Ehrenamtlichen habe es in Oschatz gegeben.

Bei den Hunden, die in Oschatz ausgebildet wurden, handelte es sich ausschließlich um Bluthunde. Das ist eine spezielle Jagdhunderasse. „Diese Hunde sind sehr ausdauernd. Genau das brauchen wir“, sagte Noack.

Von Frank Hörügel