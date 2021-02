Gerade erst wurde der Lockdown bis zum 7. März verlängert. Eine Woche später findet der bundesweite „Tag der offenen Töpferei“ statt. Das an diesem Tag unbedingt etwas passieren muss, steht für die Börlner Künstlerin Jana Heistermann fest.

