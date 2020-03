Börlner Werkstätten laden zum Schauen und Mitmachen ein

Börln

Etwa 70 sächsische Töpfereien und Keramikwerkstätten nehmen am 14. und 15. März am 15. bundesweiten „Tag der offenen Töpferei“ teil. Etwas abseits der Metropolen und der traditionellen Standorte dieses Handwerkes öffnet die Werkstatt der „Stiftung Herzensbildung“ in Börln.

Jana Heistermann, die hier arbeitet, stellt ihre Ausstellung und ihre Angebote für das Wochenende unter das Motto „Blütenreich“. „Blüten sind mit ihren vielfältigen Formen und Strukturen für mich eine Quelle der Inspiration“, betont die Keramikerin und Landschaftsgärtnerin.

Blüten, Blumen und florale Ornamente seien deshalb auf vielen von ihr gefertigten Tellern, Bechern und Schalen zu finden. Bekannt sind mittlerweile die von ihr gestalteten Pflanzgefäße. Probiert hat sich die 58-Jährige in den vergangenen Wochen an auf der Scheibe gedrehten Schalen, die sie anschließend zu Blüten verformt hat.

Auch in diesem Jahr wird Jana Heistermann ihre Arbeiten gemeinsam mit Heinke Binder aus Ochsensaal präsentieren. Diese arbeitet vorwiegend figürlich. Dort zeigen sich die Blüten vor allem in den Dekors. Auch Heinke Binders Arbeiten sind von Anregungen aus Natur und Landschaft durchzogen.

In Börln wird es zum „Tag der offenen Töpferei“ mehr als nur Gelegenheit zum Anschauen künstlerisch gestalteter Keramik geben. Man kann bei Interesse auch selbst versuchen, den Werkstoff Ton in die gewünschte Form zu bringen. Ab zirka 11 Uhr kann unter Anleitung von Heinke Binder an der Töpferscheibe gearbeitet oder das Material frei von Hand geformt werden. Wer sich das nicht zutraut, kann von Jana Heistermann vorbereitete Becher farblich gestalten und sich davon überraschen lassen, wie das Werk nach dem Raku-Brand aussieht. „Der Tag bietet den Besuchern die Gelegenheit, nach rund drei Stunden zu einem eigenen Ergebnis zu kommen“, erläutert Jana Heistermann.

Vorgesehen ist auch, dass Heinke Binder und Jana Heistermann am frühen Nachmittag Interessierte Rede und Antwort zu ihrer Arbeit stehen. Im Ausstellungsraum wird an diesem Wochenende wieder Kaffee und Kuchen angeboten.

Da am Sonnabend die Stiftung ihre Mitglieder und Freunde zum Arbeitseinsatz „Mit Herz und Hand“ einlädt, haben Besucher die Möglichkeit das gesamte Schulhaus und -gelände zu erkunden.

Am Sonntag beteiligt sich die „Schule des Herzens“ am „Tag der Druckkunst“, der ebenfalls bundesweit veranstaltet wird. Von 10 bis 17 Uhr wird es unter Anleitung von Regine Schäfer im Papier- und Druckkunstatelier der Stiftung eine Reihe von Mitmachangeboten geben. Außerdem nutzt die Stiftung diesen Tag, um die über den Sächsischen Mitmachfonds erstandene Abziehpresse einzuweihen. Linolschnitte sowie Stempel können geschnitten und hier gedruckt werden, um ein selbstgebundenes Heft damit zu schmücken.

Von Axel Kaminski