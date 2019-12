Bongpflicht, Triathlon und Wettsaufen – das kommt 2020 auf uns zu!

Oschatz

Kurz vor Jahresende vollbrachte der Oschatzer Stadtrat ein Wunder: Obwohl Schwergewichte wie Albert Pfeilsticker, Lutz Biedermann und Joachim Rolke dem Gremium nicht mehr angehören, steigerte der Rat sein Durchschnittsgewicht im Vergleich zu 2018.Was uns in diesem Jahr widerfuhr, worauf wir verzichteten, was kommendes Jahr fehlt und auf uns zukommt, dazu sollen an dieser Stelle ein paar (nicht so bierernst gemeinte) Worte verloren werden.

Gastronomischer Wettstreit

Das Imbissverbot für Vereine in Turnhallen kam zu Jahresbeginn. Speisen und Getränke dürfen im Innenbereich nicht mehr ausgegeben werden – wegen des Brandschutzes. Umgehen ließe sich das, wenn Gastronomie im Wettbewerb integriert ist. Bratwurstwenden und Bierzapfen als Disziplin – da machen auch Bewegungsmuffel mit – Sport frei!

Eine Wünschelrute für Oschatz? So ähnlich! Bunte Glasfaserkabel wurden dieses Jahr überall im Stadtgebiet verlegt – mit dem Ziel, schnelles Internet zu bekommen. Quelle: Frank Hörügel

Wer sich klassisch fit halten will, kann das seit diesem Jahr auf dem Mulde-Elbe-Radweg tun. Erklärtes Ziel ist es, über Gemeinde-und Stadtgrenzen hinaus, das Radwegenetz weiter zu verbessern. Wenn nun noch Lauf- und Wanderwege auf Vordermann gebracht und die Döllnitz zum Schwimmen angestaut wird, dann ist die Collm-Region bald gefragtes Triathlon-Gebiet!Großereignisse dieser Art kurbeln den Tourismus im ländlichen Raum an. Allerdings sehen alle, die Rechnungen ausstellen, dem zu erwartenden Besucheransturm mit gemischten Gefühlen entgegen. Denn jeder, der etwas kauft, muss ab 2020 einen Kassenzettel dafür erhalten.

Entspannter Ausgleich

Als Ausgleich zur umstrittenen Bonpflicht sollte Finanzminister Olaf Scholz parallel dazu die Bongpflicht einführen. Immer dann, wenn jemand eine Quittung für etwas bekommt, sollte im gleichen Atemzug (!) einmal aus der mit Cannabis gefüllten Wasserpfeife inhaliert werden müssen. Das hätte zur Folge, dass wir dieses und andere unabänderlichen Ärgernisse gleich viel entspannter zur Kenntnis nehmen.

