Booster, Bett und Bäume – alles zu seiner Zeit

Knapp 1000 Tannen, Fichten und Kiefern hat die Oschatzer Gartenbaufirma Müller im Angebot. Neu im Sortiment sind ab heute zusätzliche Exemplare für Ungeimpfte. Die erkennen Sie sofort daran, dass sie keine einzige Nadel haben.

„Ihr Kinderlein kommet“ lautet kurz vor dem dritten Advent die Empfehlung der 5- bis 12-Jährigen für den Piks. Ja, so ändern sich die Zeiten, Anfang des Jahres hieß es beim Online-Terminportal zur Immunisierung „Kinder buchen für ihre Eltern“, nun lautet die Devise „Eltern buchen für ihre Kinder“. Ob das die Quote steigert? Aktuell wird ja mehr aufgefrischt als alles andere...

Schneller als die Zahl der Erstimpfungen steigt derweil die Demo-Dichte. In Oschatz gab es jüngst vier parallel angemeldete Kundgebungen gegen die Pandemie-Politik mit der maximal zulässigen Teilnehmerzahl, Versammlungsleiter inklusive. Systemkonformer Widerstand gegen das System – das ist so absurd, dass es schon wieder in die an Widersprüchen reiche Zeit passt.

Covid-Wirrwarr herrscht im beruflichen Alltag. Impftermine gelten als Arbeitszeit, sie müssen vom Vorgesetzten eingeräumt werden, Testtermine nicht. Was gilt aber, wenn ich mich während der Arbeit anstecke? Kann ich die Infektions- und Inkubationszeit auf meinem Stundenkonto geltend machen? Wobei Impfgegner sich eher fragen, ob sie verlorene Arbeitszeit, in der sie ein Intensivbett belegen, steuerlich gelten machen können. Die Zeit investiere ich lieber in eine Auffrischung – und das Geld in einen schönen Nadelbaum.

Von Christian Kunze