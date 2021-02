Tanz und Faschingsumzüge gibt es in diesem Monat nicht. Die Maske ist allgegenwärtiges Utensil, aber Faschingsstimmung kommt mit ihr nicht auf. Bleibt nur noch der Pfannkuchen zum Faschingsdienstag.

Faschingshochburgen sind anderswo. Aber auch in der Bornaer Bäckerei Krauspe werden morgen in aller Frühe mehr Pfannkuchen gebacken als an anderen Tagen. Ganz kalt lässt die Bornaer der Karneval dann doch nicht. Quelle: Axel Kaminski