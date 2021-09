Bornitz

Der Verein, der sich Geselligkeit und Traditionspflege im Ort zur Aufgabe gemacht hat, heißt seit dem Jahresbeginn Heimat- und Spritzenverein. Dort werden die Aktivitäten des bisherigen Heimatvereines und der Feuerwehr gebündelt. Letztere hatte bisher keinen Förderverein, der Spenden für das Feuerwehrwesen sammeln oder Einnahmen aus Veranstaltungen steuervergünstigt beziehungsweise steuerfrei buchen konnte.

Nicht nur, dass Vereins- und Gerätehaus dicht beieinander liegen, auch personell gab es enge Verflechtungen zwischen Wehr und Verein. Das ist bei der Vorstandswahl besiegelt worden. Neben dem Vorsitzenden Matthias Zöllner gehören Jörg Neunert und Angela Zieger diesem Gremium an. Beisitzer sind Peter Hennig, Karl-Heinz Göllner und René Tschierske. Durch die Einbindung der Feuerwehr hat der Verein eine Reihe neuer Mitglieder gewonnen.

Nach längerer Zwangspause richtete der Heimat- und Spritzenverein im Juli einen „Tag der offenen Tür“ im und am Feuerwehrgerätehaus aus. Dort findet am Sonnabend auch das Herbstfest statt. Dabei greift der neustrukturierte Verein durchaus auf Bewährtes zurück. „Peter Hennig wird wieder vor Ort Forellen räuchern. Das kam schon gut an, als wir das Herbstfest noch am Teich veranstaltet haben“, erläutert Annett Tschierske. Dazu wird es Fischsuppe geben, für dessen Zubereitung Jens Schulze verantwortlich ist.

„Aber auch all jene, die mit Fisch nicht ganz so viel am Hut haben, werden auf ihre Kosten kommen“, versichert Annett Tschierske, zum Beispiel bei Steaks und Jägertalern vom Grill. Eine Tombola sei ebenfalls vorbereitet und Spiele für die jüngeren Besucher, zum Beispiel das Ballwerfen auf Dosenpyramiden. Tatsächlich werde für die jungen Besucher an diesem Nachmittag auch das Vereinshaus genutzt: Mandy Baumgart wird dort eine Bastelstraße betreuen, an der aus Naturmaterialien herbstliche Dekorationen gebastelt werden können. Für sein Domizil bemüht sich der Verein derzeit um Fördermittel für einen neuen Ofen sowie eine neue Küche. Bereits vor zehn Jahren hatte man mit Unterstützung der Sparkasse die Räume renovieren und mit neuen Möbeln ausstatten.

Das Fest, zu dem der Eintritt frei ist, beginnt am Sonnabend, 15 Uhr.

Von Axel Kaminski