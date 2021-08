Borna

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bornitz mussten am Sonnabendnachmittag ausrücken. Grund für den Einsatz war: Ein größerer Baum war auf einen Radweg im Vogelherd in dem benachbarten Ort Borna gestürzt. Die Feuerwehrleute zersägten den Baumstamm in handliche Stücke, die sie dann zur Seite räumen konnten. Die Radfahrer können den Weg nun wieder ohne Hindernisse nutzen.

Von Frank Hörügel