Brachliegende Altbau-Flächen sind auch in der Collm-Region ein großes Problem

Collm-Region

Der Freistaat will in diesem Jahr erneut fünf Millionen Euro in die Hand nehmen, um lästige, brachliegende Altbebauungsflächen zu beseitigen. Die Städte und Gemeinden des Freistaates wurden in diesem Monat über die Bereitstellung eines entsprechenden Förderprogramms informiert.

Mithilfe der Förderung können bauliche Anlagen auf Grundstücken beseitigt werden, deren vormalige industrielle, gewerbliche, soziale, verkehrstechnische, militärische oder landwirtschaftliche Nutzung seit geraumer Zeit aufgegeben wurde. Das gilt auch für unbewohnbare, ruinöse Wohngebäude oder ungenutzte sonstige Einrichtungen der Gemeinden.

Tatsächlich verfügt fast jede Stadt und jede Gemeinde in der Collm-Region über entsprechende Flächen, die mit der Förderung jetzt verschwinden könnten.

Bauschutt liegt auf dem Gelände der alten Varia

Für den Mügelner Bürgermeister Johannes Ecke ist das wiederaufgelegte Programm des Freistaates durchaus interessant. „Unser Problemkind ist im Moment das alte Gelände der Varia. Da sind die alten Gebäude abgerissen worden, dafür haben wir jetzt einen riesigen Haufen mit Bauschutt auf dem Gelände liegen“, verdeutlicht Ecke. Er macht auch keinen Hehl daraus, dass er es gern sehen würde, wenn dieser Haufen verschwindet und das Gelände in einen ordentlichen Zustand hergerichtet wird. Das Problem dabei ist, dass weder die Fläche noch das Material kommunales Eigentum sind. „Wir sind darauf angewiesen, dass der Besitzer hier aktiv wird“, sagt der Mügelner Bürgermeister. Er werde das Förderprogramm in der Verwaltung prüfen lassen und gegebenenfalls handeln.

Gelungenes Beispiel in Wermsdorf

Der Wermsdorfer Bürgermeister Matthias Müller kennt ähnliche Förderprogramme aus der Vergangenheit. „Wir hatten in und um Wermsdorf einige Objekte, die nicht mehr nutzbar waren und im Gegenteil die Ortsentwicklung auch noch behindert haben“, erinnert sich Müller. Mithilfe solcher Förderung sei vor Jahren der ,Strauß’ abgerissen worden. „Uns kam zu Hilfe, dass wir als Kommune die Fördermittel an Dritte weitergeben konnten. Und somit dem Besitzer unter die Arme gegriffen haben und gleichzeitig ein Stück von Wermsdorf aufgewertet haben.

Auf dem Gelände des ehemaligen Gasthofes „Zum goldenen Strauß“ entstand später das Wohn- und Pflegezentrum „Hubertushof“. Aus kommunaler Sicht sieht Matthias Müller derzeit jedoch keinen Handlungsbedarf, um diese Fördermittel „anzuzapfen“.

Abrissliste in Dahlen

Auch in Dahlen hat Bürgermeister Matthias Löwe so manchen Abrisskandidaten auf der Liste, um die Stadtentwicklung voranzutreiben. Doch auch hier sind die schlimmsten Fälle nicht in kommunaler, sondern in privater Hand. „Im Areal des ehemaligen Armaturenwerkes kann ich mir gut Veränderung vorstellen“, so Löwe. Auf anderen Flächen, wie bei der alten Löwen-Brauerei gibt es jedoch gute privatwirtschaftliche Initiativen.

Hinsichtlich der Fördermittelhöhe muss Löwe jedoch schmunzeln. „Mit fünf Millionen Euro wird man auf einer richtig großen Fläche nicht weit kommen“, meint der Bürgermeister.

Von Hagen Rösner