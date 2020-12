Brandstiftung an der B 6: Gasthof „Herr Gevatter“ in Flammen

Wölkisch

Die Zeiten, als im Gasthof „Herr Gevatter“ an der B 6 in Wölkisch, auf halbem Wege zwischen Oschatz und Meißen, schmackhaftes Essen zum guten Preis gab, sind schon seit mehreren Jahren vorbei. Seither ist äußerlich nichts passiert. Innen hatte der Inhaber, der den Gasthof zum Kunsthaus umgestalten wollte, eine Wohnung.

Großeinsatz an der B 6

Am frühen Abend des Sonnabends änderte sich am Äußeren des Hauses eine Menge. „Als wir gegen 19 Uhr am Gasthof eintrafen stand der Dachstuhl kurz vorm Durchzünden“, berichtet der Zehrener Wehrleiter Swen Mücke. Man habe sich dann noch vergewissert, dass die Wohnung im verschlossenen Haus tatsächlich leer gewesen sei.

Durch das zügige Handeln der Zehrener und der kurz darauf eintreffenden Wehren habe der Schaden an der Bausubstanz relativ gering gehalten werden. „Das Erdgeschoss des Gasthauses blieb verschont und auch die Decke des Saales ist – zumindest beim Brand – nicht herabgestürzt“, betont Swen Mücke. Ob das später in Folge des Löschwassereinsatzes noch passieren werde, bleibe abzuwarten.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Insgesamt seien rund 80 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz gewesen. Neben den „Anliegern“ aus Zehren und Niederlommatzsch seien auch Kräfte aus Meißen, Lommatzsch, Heyda sowie die Riesaer Drehleiter vor Ort gewesen. „Wir sind gegen 1.30 Uhr abgerückt“, erklärt der Zehrener Wehrleiter, der das angesichts der Größe des Objektes für einen kurzen Einsatz hält. In dieser Zeit war die Bundesstraße 6 gesperrt.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Unbekannte Täter hätten sich auf den Dachboden des Gasthofes Zugang verschafft und dort ein Feuer entfacht. Dadurch sei der gesamte Dachstuhl zerstört worden. Der entstandene Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Von Axel Kaminski