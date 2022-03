Brandstiftung in Mügeln: Feuer auf Garagendach

Mügeln

Polizei und Feuerwehr wurden am Donnerstag kurz vor 23 Uhr durch die Rettungsleitstelle über einen Garagenbrand in Mügeln informiert. Unbekannte hatten ein Feuer auf dem Dach einer Garage in einem Garagenkomplex in der Blumenstraße entfacht, informierte die Polizeidirektion Leipzig.

Die Freiwilligen Feuerwehren Niedergoseln und Mügeln kamen zum Einsatz und löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 15 000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Brandstiftung aufgenommen.

Von lvz