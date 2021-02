Mügeln

Es geschieht nachts, die Flammen lodern unvermittelt auf, Sirenen rufen zum Einsatz: Auffallend oft müssen die Feuerwehren in Mügeln ausrücken, um Brände zu bekämpfen, die sich augenscheinlich nicht spontan entzündet haben.

Auffallend oft davon betroffen: Pkw und andere Fahrzeuge oder auch deren Unterstände. Tatort: Mügeln, Gartenstraße, wo am Tag der Deutschen Einheit im vergangenen Jahr gleich zwei Autos in Flammen standen. Oder die Mügelner Hackstraße, wo 2018 am Nikolaustag ein Unterstand mitsamt einem abgestellten VW Golf ausbrannte.

Kurz vor dem Jahreswechsel zu 2019, am ersten Weihnachtsfeiertag, gerieten unter einem Carport dann noch zwei Fahrzeuge eines Pflegedienstes in der Mühlgasse in Brand. Geschätzter Schaden hier 60.000 Euro, vom Brand wenige Tage davor 70.000 Euro.

Gleich zwei Brände am vergangenen Wochenende

Auf 50.000 Euro schätzte die Polizeidirektion Leipzig den Schaden des Brandes, zu dem die Feuerwehren von Mügeln, Niedergoseln und Oschatz zuletzt am Sonnabend kurz vor 21 Uhr gerufen wurden. Auch am Kreuzgrund in Neusornzig und am Gewerbegebiet am Übergang zu Niedergoseln häufen sich spätestens seit 2017 die Feuerwehreinsätze.

Allen gemein: Brandstiftung kann als Ursache nicht ausgeschlossen werden, wenn neben Fahrzeugen Container, Scheunen, Hackschnitzelhaufen oder auch ein ganzer Pferdehof in Niedergoseln, Neusornzig oder im Stadtgebiet Feuer fangen. Sind diese Brände Teil einer Serie, die ein oder mehrere Täter über Jahre verantworten?

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

„Zusammenhänge zu anderen Bränden in örtlicher und zeitlicher Nähe werden durch die Polizei geprüft“, teilt die Polizeidirektion Leipzig auf Anfrage mit. Da nach der Erstbegutachtung durch Polizei und Feuerwehr nicht davon auszugehen sei, dass sich der Transporter, der am Sonnabend brannte, nicht selbst entzündet haben könne, werde wegen Brandstiftung ermittelt. Zur genauen Klärung sei am Montag ein Brandursachenermittler hinzugezogen worden.

Ein Doppelbrand hatte die Feuerwehren am Wochenende gleich zweifach alarmiert: Nachdem eine große Hecke abgelöscht worden war, eilten die Kameraden zu einem brennenden Mercedes Sprinter. Das Feuer griff dort bereits auf eine Garage und einen Holzzaun über, die ebenfalls Schaden davon trugen.

Nur kurzer Laufweg zwischen beiden Brandorten

War das Brandstiftung? „Da wir nachweislich keinen Blitzschlag hatten in dieser Nacht ist es fast schon naheliegend, aber über solche Mutmaßungen möchte ich nicht urteilen“, sagt Normen Wolf, Leiter der Mügelner Ortswehr. „Das kann man vermuten, aber das ist Sache der Polizeiermittlung“, auch Stadtwehrleiter Ingo Fischer möchte diesen nicht vorgreifen.

Er kann aber, da er selbst im Einsatz war, mehr zu den beiden Brandstellen sagen: „Die Hecke hatten sie ja dann schnell aus und das Fahrzeug – ich sag es mal so: Das lag auf dem Weg, wenn sie einmal durch Mügeln laufen, kommen Sie dann an beiden Brandstellen vorbei“, beschreibt er die kurze Distanz zwischen den beiden Orten, an denen es fast zeitgleich brannte.

Nicht groß ist auch die zeitliche Distanz zu anderen Feuern: „Wir hatten letztes Jahr auf alle Fälle dort oben einen Pkw-Brand, dann war noch ein bisschen weiter weg ein Pkw-Brand“, erinnert sich etwa Normen Wolf spontan. „Also der dritte oder vierte war es bestimmt.“ Ob die Brände vorsätzlich gelegt wurden und es einen Zusammenhang gibt – es bleibt abzuwarten.

Von Manuel Niemann