Cavertitz/Belgern-Schildau/Dahlen

Da waren es nur noch zwei: Im vierten von sechs bislang unterversorgten Breitband-Ausbaugebieten im Landkreis Nordsachsen verlegt die Telekom seit Dienstag Glasfaserkabel. Begonnen wurde hierfür im Cavertitzer Ortsteil Lampertswalde.

Erst in der vergangenen Woche waren die Arbeiten im benachbarten Projektgebiet Oschatz gestartet. Da jeweils unterschiedliche Baufirmen aktiv sind, erfolgt nun fast zeitgleich der Ausbaustart im sogenannten „Cluster 4“ um Belgern-Schildau.

Das Projektgebiet schließt die Gemeinde Caveritz und die Stadt Dahlen sowie deren Ortsteile mit ein. 6500 Privathaushalte, 400 Unternehmen und vier Schulen sollen so bis Ende 2020 an das zukunftsfähige Breitbandnetz kommen.

Antwort auf Grundbedürfnis der Bevölkerung

„Gerade in unseren Ortsteilen haben die meisten Bewohner bis heute keine vernünftige Internetverbindung, teilweise noch nicht einmal DSL“, schilderten die beiden Bürgermeisterinnen Eike Petzold ( Belgern-Schildau) und Christiane Gürth ( Cavertitz) einmütig den Ist-Zustand.

Schnelle Datenverbindungen seien ein Grundbedürfnis in der heutigen Zeit und geradezu existenziell für Unternehmen, fügte Matthias Löwe, der Dahlener Bürgermeister, hinzu.

Spatenstich in Richtung Zukunft: Der Landkreis Nordsachsen setzt auf den geförderten Ausbau von Glasfasertechnik in unterversorgten Gebieten. Quelle: Manuel Niemann

Über 43.000 neue Anschlüsse werden geschaffen

„Beim Landkreis Nordsachsen handelt es sich um eines unserer größten Ausbau-Projekte dieser Art in Deutschland“, beschrieb Matthias Patzsch, Projektleiter für den Breitbandausbau der Telekom Deutschland, den Gesamtumfang des Ausbaus.

„Die Dimensionen sind enorm: Wir bauen circa 930 Netzverteiler und haben über 1000 Kilometer Tiefbau. Bei den Bürgerversammlungen habe ich das mit einer Strecke von hier bis zum Gardasee verglichen.“

Im gesamten Landkreis sollen damit 43.000 Haushalte und Betriebe sowie 71 Schulen mit Internetzugängen ausgestattet werden, die Downloadraten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde zulassen. Das kostet insgesamt 94 Millionen Euro, die der Bund und der Freistaat zu 90 Prozent fördern.

Die Glasfasertechnik, die zum Einsatz kommt, wurde in Lampertswalde ausführlich vorgestellt. Quelle: Manuel Niemann

Hohe Nachfrage nach schnellerem Internet

Im gesamten Landkreis, so Projektleiter Patzsch, habe es eine sehr gute Rücklaufquote gegeben, die einen Antrag auf einen der geförderten Anschlüsse gestellt haben. Im Projektgebiet Belgern-Schildau seien es zwischen 73 und 82 Prozent gewesen.

„Mit Rücklaufquoten von über 80 Prozent in vielen Gemeinden sind wir im Vergleich bundesweit spitze“, sagte Landrat Kai Emanuel, der die Zusammenarbeit von Bund, Land und Kommune sowie der Telekom als Auftragnehmer lobte. Diese Quote zeige aber auch, „wie unterversorgt einige Landstriche in Nordsachsen waren und wie sehr die schnelle Datenleitung ersehnt wurde.“

Ausbau in Projektgebieten Torgau und Bad Düben folgt

Um die Glasfaserleitungen zu verlegen, kommen verschiedene Tiefbautechnologien zum Einsatz, erklärte Matthias Patzsch. „Eine, auf die wir viel Wert legen, ist das sogenannte Trenching.“ Dabei werden in den vorhandenen Asphalt schmale Gräben (englisch: trench) gefräst. Gerade das sich lang ziehende Lampertswalde biete sich dafür an: „Die ersten drei Kilometer von Dahlen her sind asphaltierte Gehwege, das ist ideal.“

Nach den Projektgebieten um Mügeln (März), Delitzsch (April), Oschatz (Juli) und nun Belgern-Schildau sind die um Torgau und Bad Düben die letzten, die nun noch folgen.

Von Manuel Niemann