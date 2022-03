Oschatz

Es ist vollbracht. Das erfolgreich abgeschlossene Megaprojekt „Breitbandausbau Nordsachsen“ ist am Freitag mit Prominenz aus Landes- und Lokalpolitik im Thomas-Müntzer-Haus vorerst ad acta gelegt worden. Zur Feier des Tages flossen Sekt und Saft. Durch 8000 Kilometer neu gelegte Glasfaserkabel hingegen – die Luftliniendistanz trennt Leipzig von Shanghai – rauschen mehr als 100 Mbits pro Sekunde.

48 000 Haushalte profitieren

48 000 gewerbliche und private Haushalte profitierten von der schnellen Datenautobahn. Auch 71 Schulen sind ans Glasfasernetz angeschlossen. Weiße Flecken sind damit erschlossen. „Erfolgreiche Digitalisierung braucht ein stabiles, leistungsfähiges Netz“, sagte Martin Dulig, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Das sei ein wichtiger Beitrag zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land. „Der Landkreis Nordsachsen ist Vorreiter geworden“, lobte der Wirtschaftsminister die größte Investition in der Geschichte des Landkreises Nordsachsens.

102 Millionen Euro flossen

102,2 Millionen Euro sind für die Breitbanderschließung aufgewendet worden. 90 Prozent flossen aus Fördermitteln von Bund und Land. Der Freistaat ließ 26,8 Millionen aus dem Finanzsäckl. „Es ist ein guter Tag für Nordsachsen“, frohlockte Landrat Kai Emanuel und blickte auf den Spatenstich vor drei Jahren zurück. Als es dem digitalen Versorgungsdefizit an den Kragen ging „haben sich alle Bagger Deutschlands durch Mügeln gebaggert.“ Nun seien alle Breitbandnutzer auf der Überholspur. Auch die Projektpartner stimmten in den Rückblick ein und attestierten erfolgreiche und unkomplizierte eine Zusammenarbeit.

Ausbau der grauen Flecken

Zum Ausblick: Künftig muss der Ausbau der grauen Flecken angefangen werden. Das betrifft 28 000 Haushalte mit Internetgeschwindigkeiten von mehr als 30 und weniger als 100 Mbits/s. „Mit dem Wissen um die Unterstützung des Freistaates werden wir jetzt beim Bund unseren Fördermittelantrag einreichen und die Gigabit-Zukunft für den kompletten Landkreis einleiten“, so Landrat Emanuel. Eine Rechtsgrundlage wird dazu im Sommer per Gesetz in Dresden verabschiedet werden, ergänzte Dulig.

Von Stephanie Riedel