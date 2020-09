Breitbandausbau in Nordsachsen liegt im Plan: Aktuell Tiefbauarbeiten in 141 Ortsteilen

Nordsachsen

Auch die Corona-Pandemie konnte den Fortschritt in Nordsachsen nicht aufhalten – die Arbeiten am Ausbau des Glasfasernetzes liegen im Plan. Im Rahmen der bisher größten Investition im Landkreis Nordsachsen – das Mammutprojekt kostet etwa 102 Millionen Euro – sollen zehntausende bisher unterversorgte Haushalte sowie Unternehmen und Schulen Zugang zum schnellen Internet bekommen. In 243 Ortsteilen!

Aktuell laufe in 141 Ortsteilen der Tiefbau, berichtete jetzt das Landratsamt Nordsachsen. 48 Ortsteile befinden sich derzeit noch in Planung.

Anzeige

Tiefbauarbeiten in 54 Ortsteilen abgeschlossen

In 54 Ortsteilen sind die Tiefbau- und Montagearbeiten schon vollständig abgeschlossen. Das heißt allerdings noch nicht sofort schnelles Internet. Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten seien durch die Telekom weitere umfangreiche Tätigkeiten wie Dokumentationen und Einbindungen in Netzstrukturen erforderlich, um schließlich eine Buchbarkeit der Glasfasertarife herzustellen, betonte die Landkreisverwaltung. Dieser Prozess könne mehrere Monate in Anspruch nehmen. Sobald die schnellen Glasfaseranschlüsse genutzt werden können, informiert die Telekom die Haushalte per Postwurfsendung.

Weitere LVZ+ Artikel

Derzeit seien bereits 27 Ortsteile vollständig und sechs teilweise buchbar. Und fortlaufend kommen weitere Bereiche ans schnelle Netz. Bis Ende 2021 soll der Ausbau dann in allen beteiligten Kommunen abgeschlossen sein.

Arbeiter durften nicht einreisen

So ganz reibungslos lief es allerdings vor allem zu Beginn der Corona-Krise nicht ab. So musste zwischen Mitte März und Ende April wegen der Corona-Pandemie auf den Baustellen teilweise mit reduzierten Kapazitäten gearbeitet werden. Ein Großteil der operativen Belegschaft einiger Telekom-Auftragnehmer durfte in diesem Zeitraum aufgrund von Grenzschließungen nicht einreisen. Einschränkungen gab es auch beim Herstellen der Hausanschlüsse, da Eigentümer teilweise Bedenken wegen der Corona-Situation hatten.

Bund und Land tragen Großteil der Kosten

2015/16 hatte eine Breitbandstudie ergeben, dass zehntausende Haushalte im Landkreis digital unterversorgt sind. Und förderfähig! Denn bei einer Download-Übertragungsrate von weniger als 30 Mbit/s können Fördergelder fließen. Und das tun sie inzwischen auch. 90 Prozent der Kosten des Netzausbaus tragen Bund und Land. Die ersten Förderanträge wurden übrigens 2016 gestellt und 2017 begann die europaweite Ausschreibung. 2018 wurde die Deutsche Telekom als ausführendes Unternehmen ausgewählt.

Offizieller Baustart war am 28. März 2019 in Mügeln. Die Inbetriebnahme des ersten Glasfasernetz-Teilabschnittes erfolgte dann aber am anderen Ende des Kreises, am 19. Dezember 2019 in den Jesewitzer Ortsteilen Gallen und Ochelmitz. Inzwischen sind folgende Ortsteile komplett buchbar: Bahnhof, Gallen, Gordemitz, Liemehna und Ochelmitz (alle Gemeinde Jesewitz), Durchwehna, Kossa und Pressel (alle Gemeinde Laußig), Strelln (Gemeinde Mockrehna), Clanschwitz, Ganzig, Gaunitz, Klötitz, Laas, Liebschütz, Sahlassan, Terpitz und Zaußwitz (alle Gemeinde Liebschützberg), Calbitz, Colm, Liptitz, Luppa und Mahlis (alle Gemeinde Wermsdorf) sowie Haage, Nasenberg, Raitzen und Reppen (alle Gemeinde Naundorf). Sechs Ortsteile sind teilweise buchbar: Görschlitz und Laußig (beide Gemeinde Laußig), Hof (Gemeinde Naundorf), Zschöllau (Stadt Oschatz) sowie Dahlen und Wermsdorf.

Das Projekt in Zahlen:

Es gibt sechs Projektgebiete mit insgesamt 28 Kommunen mit 243 Ortsteilen. Schkeuditz und Eilenburg sind nicht dabei, sie verwirklichen den Ausbau auf eigene Faust durch eigene Projekte.

Bis Ende 2021 ist der Anschluss von mehr als 43 000 privaten Haushalten, Unternehmen und Schulen an das Glasfasernetz vorgesehen.

Mehr als 3500 Kilometer Glasfaserkabel werden verlegt. Dazu sind mehr als 1200 Kilometer Tiefbauarbeiten nötig.

Die bisher erreichte Tiefbauleistung beträgt knapp 490 Kilometer (Stand Mitte August).

Zehn Baufirmen und ihre Subunternehmen sind bei den Arbeiten aktiv.

Das Investitionsvolumen beträgt jetzt insgesamt 102,2 Millionen Euro. Der weitaus größte Teil davon – 90 Prozent – wird durch Fördermittel von Bund und Land finanziert.

2014/15 ergab eine Infrastrukturanalyse, dass die digitale Versorgung des Landkreises eines der größten Defizite in Nordsachsen ist. Es folgte 2015/16 eine Breitbandstudie.

Im Geoportal auf der Internetseite des Landkreises Nordsachsen können sich Grundstückseigentümer über den aktuellen Baufortschritt in ihrer Kommune informieren. Die einzelnen Ausbaustufen sind dabei farbig dargestellt und werden regelmäßig aktualisiert. Die Adresse lautet: https://cardomap. landkreis-nordsachsen.de/lranos.aspx?permalink=2fpqMjBV

Von kasto