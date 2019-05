Oschatz

Die Briefwähler haben die Stadtratswahl in Oschatz noch gedreht. Nachdem es am Wahlabend noch so aussah, als hätte die AfD die Nase vorn, reicht es nach dem Auszählen der Briefwahlstimmen doch noch für einen knappen Sieg der CDU (vorläufiges Endergebnis).

Hier die Ergebnisse:

CDU 23,4 % (sieben Sitze)

AfD 22,6 % (sechs Sitze)

Freie Wähler 19,3% (fünf Sitze)

Linke 11,9% (drei Sitze)

Grüne 9,2% (zwei Sitze)

SPD 6,7% (zwei Sitze)

FDP 5,8% (ein Sitz)

NPD 1,2% (kein Sitz)

Von Frank Hörügel