Oschatz

Noch üben sich die Oschatzer Briefwähler in Zurückhaltung. Das wird sich nach der Erfahrung von Stadtwahlleiter Manfred Schade aber noch ändern: „In der letzten Woche vor der Wahl ist der Andrang am größten. Schön wäre es, wenn die Unterlagen schon in der nächsten Woche geholt würden, dann ist der Andrang nicht so groß.“

Unterlagen bis zum 24. Mai erhältlich

Seit dem 2. Mai läuft die Briefwahl im Bürgerbüro des Rathauses. Letztmalig werden die Unterlagen am 24. Mai herausgegeben. Am Wahlsonntag, dem 26. Mai, müssen die beiden Wahlbriefe mit den Stimmzetteln spätestens bis 18 Uhr im Rathaus abgegeben werden. Wie viele Briefwähler es diesmal geben wird, ist ungewiss. Bei der Wahl 2014 gaben 15 Prozent der Stimmberechtigten ihre Stimme per Brief ab.

Einige Briefwähler sind überfordert

Kinderleicht ist die Stimmabgabe per Brief indes nicht. „Einige sind überfordert mit den vielen Umschlägen und der Frage, was wo reinkommt“, hat Schade beobachtet. Deshalb gibt er hier eine Übersicht:

Europawahl: Hier kann man einem von 40 Kandidaten seine Stimme geben. Der lange graue Stimmzettel für die Wahl des Europäischen Parlaments gehört in den kleinen blauen Stimmzettelumschlag, der verschlossen werden muss, um das Wahlgeheimnis zu wahren. Danach ist auf dem Wahlschein für das Europäische Parlament unten die Versicherung an Eides statt zu unterschreiben. Dieser unterschriebene Wahlschein kommt zusammen mit dem verschlossenen blauen Stimmzettelumschlag in den kleinen roten Wahlbriefumschlag, der zum Abschluss verschlossen wird.

Stadtrat und Kreistag: Hier können jeweils drei Stimmen vergeben werden. Der gelbe Stimmzettel für die Wahl des Stadtrats (54 Kandidaten) und der hellrote Stimmzettel für die Wahl des Kreistages (51 Kandidaten) gehören in den großen gelben Stimmzettelumschlag für Kommunalwahlen. Dieser muss ebenfalls verschlossen werden. Dann ist auf dem Wahlschein die Versicherung an Eides statt zu unterschreiben.

Die Briefwahlunterlagen können im Bürgerbüro abgeholt werden: Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 14 Uhr und Sonnabend 9 bis 12 Uhr.

Von Frank Hörügel