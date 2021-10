Schmannewitz

Es ist das derzeit größte Straßenbauvorhaben in Dahlen: Der Landkreis lässt die Alte Lindenstraße im Ortsteil Schmannewitz grundhaft auszubauen. Nachdem im vergangenen Jahr der Abschnitt von der Dahlebrücke bis zum Parkweg erneuert wurde, gehört jene Brücke zum aktuellen Bauabschnitt.

Da die Dahle hier noch schmal ist, muss man nicht zwingend starke Widerlager betonieren und einen Oberbau in eine massive Stahlbewehrung gießen. Stattdessen hatte man sich bei der Planung für eine Konstruktion aus vorgefertigten Betonteilen entschieden.

Die waren am Freitagvormittag angeliefert worden. Der bereits fertige Straßenabschnitt zwischen Staatsstraße und Brückenbaustelle erlebte seine Schwerlast-Premiere, als die 25 bis 35 Tonnen schweren Bauteile auf je einem Tieflader im Rückwärtsgang in den Aktionsradius des Kranes rangiert wurden.

Kamen die ersten beiden Bauteile noch zügig in die Baugrube, waren für das Außenteil in Richtung Wohnbebauung zusätzliche Erdarbeiten erforderlich, um genug Platz zum Aufsetzen zu haben. Nachdem die ersten drei Teile verbunden waren, wurde klar, dass auch für das zweite Außenteil noch Erdmassen bewegt werden müssten. Gegen 14 Uhr dauerten die Arbeiten, die am Mittag beendet sein sollten, noch an.

Zur Galerie Fertigteile für neue Dahle-Querung eingehoben

Von Axel Kaminski