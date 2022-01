Oschatz

Die Brücke, die neben der B 6 über die Döllnitz führt, ist die längste im Netz der Mügelner Schmalspurbahn. Bis zum 7. Januar fuhren der Züge der Döllnitzbahn an dieser Stelle über ein Bauwerk, dass 1883/84 errichtet wurde und somit zur „Erstausstattung“ der Strecke gehört.

Allerdings konnte es bei den Brückenprüfungen der vergangenen Jahre nicht mehr mit Bestnoten glänzen – im Gegenteil. Seine Zeit ist abgelaufen. Am Montag begannen die Mitarbeiter der Sächsischen Bau GmbH mit der Demontage des Fahrgleises. Am Dienstag wurde es von der Brücke gezogen.

Fahrgleis ist kein Fall für den Schrott

Die gegenüber dem Schneiden und Abtragen in kurzen Stücken aufwändigere Technologie wurde gewählt, weil die Döllnitzbahn das Gleis weiter nutzen möchte. Wenn die Strecke wieder befahrbar ist, soll es zunächst nach Mügeln transportiert werden– per Bahn. Auf den Brückenneubau kommt auch ein neues Fahrgleis.

Während die Brücke zunächst abgebaut wird, laufen ein paar Meter weiter Gleisbauarbeiten. Die Strabag AG nutzt die Gelegenheit, dass der gesamte Abschnitt zwischen dem Oschatzer Hauptbahnhof und Oschatz-Süd gesperrt ist, für Ausbildungszwecke. Man gebe den Berufsanfängern die Chance, Gleisbau-Fertigkeiten zu vermitteln beziehungsweise sie zu festigen. Die Kolonne der Strabag-Azubis arbeiten sich vom Fußgängerüberweg Hospitalstraße in Richtung Südbahnhof vor – so weit, wie man in der Zeit der Sperrung komme.

Von Axel Kaminski