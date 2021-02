Luppa

Wenn man die Staatsstraße zwischen Wermsdorf und der B 6 benutzen könnte, hätte man einen guten Blick auf die neuen Brücke, die in Höhe des Edelmannsteiches neu entsteht. Aber diese Baustelle ist gerade der Grund dafür, dass die zwischen Luppa und Wermsdorf keine Fahrzeuge unterwegs sind.

Im Herbst wurden an diesem Bauwerk die beiden Widerlager gegossen. Mittlerweile ist auch die Platte, die diese Pfeiler verbindet und auf der sich dann Fahrbahn befinden wird, fertig. Man könnte also theoretisch schon wieder trockenen Fußes über den Bach gelangen.

Praktisch ist das natürlich nicht möglich, da die Brücke Baustelle ist und hier derzeit tatsächlich gearbeitet wird. „Aufgrund der Witterung und der anhaltenden Kälte wird derzeit ein Schutzzelt über dem Bauwerk aufgebaut, sodass planmäßig die Abdichtungsarbeiten fortgeführt werden können“, teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. Die Abdichtung soll voraussichtlich noch diese Woche hergestellt werden. Danach könne nach Angaben des Lasuv das Schutzzelt wieder zurückgebaut werden.

Schalung für Kappen wird gebaut

Anschließend würden die Arbeiten an Schalung und Bewehrung der Brückenkappen weitergehen. Die Konturen dieser Kappen sind schon zu erahnen, da die Rüstung für den Schalungsbau schon steht. Kappen sind die nichtbefahrbaren Randkonstruktionen der Brücke und dienen dem Schutz des Bauwerkes und der Verankerung der Geländer.

Bauwerk soll im Frühjahr fertig werden

Die Arbeiten an der Brücke – und damit auch die weiträumige Umleitung von Luppa über die B 6 nach Oschatz und über Lampersdorf weiter nach Wermsdorf – begannen Anfang Juli 2020. Grund für den Neubau ist, dass seit 2013 im Rahmen regelmäßiger Prüfungen wiederholt Schäden am alten Bauwerk festgestellt wurden. „Eine Instandsetzung ist wirtschaftlich nicht möglich, so dass nur ein Ersatzneubau in Betracht kommt“, machte vor einem Jahr eine Sprecherin des Lasuv deutlich. Veranschlagt sind für den Bau, den die Torgauer Niederlassung der Firma Ezel errichtet, rund 355 000 Euro.

Wegen Mehrarbeiten, zum Beispiel der Entsorgung der kontaminierten Abdichtung des Vorgängerbaus, musste bereits im Herbst der Zeitplan korrigieret werden. Das neue Ziel, die Brücke im Frühjahr 2021 für den Verkehr freizugeben und damit die weite Umleitung aufheben zu können, stehe nach wie vor. Das teilte das Lasuv Anfang dieser Woche mit.

Von Axel Kaminski