Neubaderitz

In den vergangenen Wochen und Monaten war Beton das dominierende Baumaterial am Brückenneubau zwischen Baderitz und Sornzig. Der Hasenbach nahe dem Ortseingang von Lichteneichen wird nun nicht mehr durch Röhren eingeengt, sondern fließt frei durch das neue Bauwerk, das seinen rund 90 Jahre alten, nicht mehr sanierbaren Vorgänger ersetzt.

In Kürze können wieder Fahrzeuge an dieser Stelle das Gewässer überqueren. Am Donnerstagmorgen begannen die Mitarbeiter der Torgauer Niederlassung der Firma Ezel damit, die Tragschicht der Straße einzubauen. Das ist weitgehend unabhängig von der Witterung möglich. Frostfreies und möglichst trockenes Wetter wird zum Aufbringen der Deckschicht benötigt. Diese Arbeiten sollen am Montag beginnen. Die Verkehrsfreigabe der Kreisstraße ist für den 17. Dezember geplant.

Die Arbeiten hatten im März mit dem Abriss der alten Brücke begonnen. Anschließend brachte eine Spezialfirma 23 Bohrpfähle in den Untergrund ein, damit das Bauwerk sicher im Tal steht.

Zur Galerie Das Betonbauwerk der Brücke über den Sandbach bei Neubaderitz ist seit einiger Zeit fertig. Am Donnerstag begann der Einbau der Tragschicht auf der Brücke und den angrenzenden Straßenabschnitten.

Von Axel Kaminski