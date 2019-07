Oschatz/Torgau

Endlich haben wir ihn hinter uns – den heißesten Tag des Jahres“, sagen die einen. Endlich haben wir ihn hinter uns – den Weg nach Torgau“, die anderen. Mit Sicherheit gibt es Menschen, die über beides klagen. So ist das im Sommer, bei großer Hitze dehnt sich alles aus, Temperaturen steigen, manch gewohnter Weg wird länger als üblich. Und da sage noch mal einer, es gäbe keinen Klimawandel!

Um künftig Umwege durch Straßenbauarbeiten zu vermeiden, wollen die Verantwortlichen lange Wege überbrücken – im wahrsten Sinne des Wortes. Was am Oschatzer Bahnviadukt funktioniert, klappt auch zwischen Oschatz und Torgau. Mit Hilfe des Förderprogramms „Brücken in die Nachbarschaft“ investieren beide Kommunen, finanziell unterstützt vom Landkreis, in eine Pendlerbrücke. Das Bauwerk von Kreisstadt zu Kreisstadt wird zwar um einiges länger, schwerer und teurer als die Fußgängerbrücke am Mulde-Elbe-Radweg in Zschöllau, leistet aber auch einiges mehr als diese!

Die Bauarbeiten für die Brücke zwischen Oschatz und Torgau fallen üppiger aus als diese. Quelle: Christian Kunze

Das interkommunale Großbauprojekt zwischen Elbe und Döllnitz überbrückt Differenzen. Seit jeher unterscheiden sich Oschatzer und Torgauer in ihrer Mentalität. Das ist historisch bedingt, Sachsen hier, Preußen da. Mit dem Brückenschlag zwischen Oschatz und Torgau sind große Hoffnungen verbunden. Die Annäherung beider Regionen kann gelingen! Der nächste Schritt, die Gründung einer Sächsisch-Preußischen Freundschafts-Gesellschaft (SPFG), schafft noch mehr Nähe.

Dank der professionellen Vermarktung durch das vor einem Jahr umfirmierte Büro „Maikirschen&Marketing“ in Oschatz, das Plakate der beiden lächelnden Stadtoberhäupter Romina Barth und Andreas Kretschmar (Slogan: „Mit uns ist gut Kirschen essen“) druckt und verteilt, dürfte der erste Schritt gemacht sein. Fehlt noch ein Vorsitzender für die SPFG. Ideal für dieses Ehrenamt geeignet: Naundorfs scheidender Bürgermeister Michael Reinhardt, der hat ab 1. August viel Zeit.

Von Christian Kunze