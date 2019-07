Wermsdorf

Aktuell wird im Wermsdorfer Schloss Hubertusburg an die Glanzzeit der herrschaftlichen Anlage erinnert: Bis Oktober ist dort die Sonderschau „Friedrich August und Maria Josepha – das verlorene sächsische Rokoko“ zu sehen. Dazu haben die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zahlreiche Schätze aus ihren Ausstellungen und Depots geholt. Hier zeigen wir einen „Schatz der Woche“, für den sich bereits der Weg ins Schloss Hubertusburg lohnt.

Über 2000 Einzelteile

Als das „weiße Gold“ kreiert wurde und die Porzellanmanufaktur Meißen arbeitete, schmückten Geschirr und Zierstücke bald die Tische und Tafeln in Sachsen und darüber hinaus. Obwohl alles Porzellan durch seine hohe Güte und feine Verzierung glänzte, sticht das Schwanenservice des Grafen von Brühl dennoch heraus. Über 2000 Einzelteile gehören zu diesem Service, das Heinrich von Brühl ab 1737 selbst in Auftrag gegeben hatte. Eines davon, eine Deckelterrine von 1738 wird jetzt in einer Vitrine im Wermsdorfer Schloss ausgestellt.

Terrine erzählt Geschichte

Darauf zu sehen sind Delfine, Muscheln, Schnecken, Korallen und sogar Meeresgötter. Damit wird auch auf diesem Geschirr das Thema der kompletten Schwanenservices aufgegriffen, bei dem sich alles um das Wasser dreht – mit Flora und Fauna und den bekannten Mythen. So sieht man auf dem Deckel Acis und die Nymphe Galatea, ein Liebespaar aus dem Werk des römischen Dichters Ovid dessen Geschichte der Komponist Georg Friedrich Händel in einem Oratorium erzählt hat. Außerdem ist auf der Schale das brühlsche Wappen abgebildet. Kein Zweifel: Wer damit aufgetischt hat, gab seinen Gästen zunächst viel zu schauen.

Filigrane Arbeit der Porzellanmaler

Abgesehen von auffälligen Verzierungen an Decke und Griffen haben die Meißner Porzellanmaler die Terrine mit zahlreiche kleinen Blüten, Ranken und Blättern versehen. Eine gewollte und überbordende Üppigkeit, die Eindruck machte, erst recht wenn man bedenkt, wie viele weitere Teile im gleichen Dekor dazu gehören.

Das mit Aufglasurfarben und Gold verzierte Service gilt bis heute als das prächtigste und umfangreichste aus der Meißner Manufaktur.

Von Jana Brechlin