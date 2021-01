Brühlsche Scheune von Hubertusburg vor Einsturz bewahrt

Wermsdorf

Das Gebäude mit dem klangvollen Namen Brühlsche Scheune auf dem Gelände von Schloss Hubertusburg in Wermsdorf spielt schon lange keine Rolle mehr. Der Bau ist ungenutzt, steht seit vielen Jahren leer und sieht dementsprechend aus. Zuletzt haben allerdings Bauarbeiten an der einsteigen Scheune für Aufsehen gesorgt – vor allem die großen Stahlträger und Betonelemente, die dabei errichtet wurden.

Eine Viertelmillion Euro investiert

Der Freistaat, der Eigentümer der Anlage ist, hat sich die Arbeiten etwas kosten lassen: Nach Angaben von Alwin-Rainer Zipfl, Sprecher im Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB), waren dafür 250.000 Euro im Haushaltjahr 2020 eingeplant. Bei der Baumaßnahme handele es sich um Sicherungsmaßnahmen, Zipfl bezeichnet dies als „dringende Notsicherung“.

Gebäude bereits einsturzgefährdet

Nötig sei diese aufgrund des schlechten Bauzustandes geworden, denn das Gebäude sei schon seit längerer Zeit einsturzgefährdet, so Zipfl. So habe der umliegende Bereich bereits in den vergangenen Jahren abgesperrt werden müssen, um Passanten vor herabfallenden Teilen zu schützen.

„Da der historische Wert des Gebäudes unmittelbar aus seiner bauzeitlichen und funktionellen Zuordnung zum Kernensemble des Schlosskomplexes folgt, wurde beschlossen eine Sicherung der Bausubstanz im noch möglichen Rahmen durchzuführen“, begründet der Sprecher.

Feuchtigkeit beschädigt Mauerwerk

So sei die Dacheindeckung weitestgehend zerstört und undicht gewesen, sodass eindringende Feuchtigkeit die Konstruktion von Dach und Decken beschädigt hat. Spuren habe die Feuchtigkeit auch an der Treppe im Inneren hinterlassen und der Verbund der Längswände mit den Giebelwänden sei nicht mehr vorhanden.

Arbeiten mit Denkmalschützern abgestimmt

„Die jetzige Maßnahme beinhaltet den Rückbau der Dachdeckung und das Aufbringen einer Notdeckung, Stabilisierung der Außenwände durch Stahlabstützung und die Aussteifung der Deckenebenen zur Sicherung und Erhaltung des Gebäudes“, erklärt Alwin-Rainer Zipfl und fügt hinzu: „Die Sicherungsarbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit Fachplanern und dem Landesamt für Denkmalpflege und sollen im Februar im Wesentlichen abgeschlossen werden.“

Im 18. Jahrhundert gebaut

Das als Brühlsche Scheune bekannte Gebäude steht unter Denkmalschutz und stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. „Nach Recherchen des Landesamtes für Denkmalpflege wird davon ausgegangen, dass das Gebäude unter Johann Christoph Knöffel, spätestens kurz vor der Mitte des 18. Jahrhunderts errichtet wurde“, informiert der Sprecher des Staatsbetriebes Immobilien- und Baumanagement.

Der Bau sei eines der unverzichtbaren Wirtschaftsgebäude im Ensemble und hatte eine zentrale Funktion in der Residenzanlage. Im „Generalplan von 1743“ ist das Gebäude als Heuscheune an Winckelmanns Garten bezeichnet, so Zipfl weiter.

Keine Vermarktung geplant

Wer gehofft hatte, dass die Bauarbeiten ein Zeichen dafür sein könnten, dass die Brühlsche Scheune zu neuem Leben erweckt wird, muss sich aber auf eine Enttäuschung gefasst machen. Immerhin sei die statische Sicherung die grundlegende Basis für zukünftige Nutzungsüberlegungen, heißt es aus dem SIB.

Eine Vermarktung ist offenbar nicht geplant. „Der Freistaat Sachsen hat nicht die Absicht, die Brühlsche Scheune oder andere Teilflächen des Kernbereiches des Schlossareals Hubertusburg zu verkaufen“, heißt es auf LVZ-Anfrage.

