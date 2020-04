Buchhändlerin Alexandra Roscher: „Persönlicher Austausch bleibt auf der Strecke“

Oschatz

Der Umsatz für die Oschatzer Buchhändlerin Alexandra Roscher ist seit der Ladenschließung massiv zurück gegangen. „Das Ostergeschäft fehlt, ebenso das Stöbern der Kunden im Laden.“ Da nur telefonisch, per Mail oder im Online-Shop geordert werden kann, bleibe der persönliche Austausch auf der Strecke – ein wesentlicher Bestandteil ihres Berufsalltags. „Beratung gibt es weiter, allerdings nur am Telefon“, sagt Roscher.

Bei all ihren Kunden, vom Stamm bis zum Einmal-Käufer, herrsche großes Verständnis für die geänderten Bedingungen, hat Roscher dankbar festgestellt. „Wir haben dadurch sogar den ein oder anderen Kunden hinzubekommen, der zuvor keinen Fuß in den Laden gesetzt hat“. Weiteres Potenzial sieht sie im neuen Instagram-Account des Geschäfts. Romane, Kinderbücher, DVDs, Fachliteratur zu Religion und Wirtschaft und Anleitungen für Beschäftigung mit Kindern dominieren die Bestellungen. Bestellt werden könne im Online-Shop auf www.roscher-buch.de oder von der Buchhandlung selbst, die dann die Ware auf dem Postweg versendet. Gezahlt werden könne per Paypal oder, wer dieses Verfahren nicht nutzen kann oder will – herkömmlich per Rechnung.

Liefer-Verzug gebe es nicht. „Alle lieferbaren Titel und Produkte unseres Onlineshops, die bis 16.25 Uhr bestellt wurden, werden am Folgetag versendet“. Nicht verzichten müssen die Kunden auf bekannten Service rund um alles Gedruckte. „Wer etwas verschenken will und bei uns ordert und versenden lässt, kann es sich nach wie vor einpacken lassen“. Auch der Erwerb von Geschenk-Gutscheinen bleibt möglich, auch diese können als Geschenk verpackt werden.

Von Christian Kunze