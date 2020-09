Buchhändlerin Alexandra Roscher im Galerie-Gespräch „Ich bin eine Art Apotheke“

Oschatz

„Entschuldigung, lesen Sie noch?“ lautet die Frage beim 7- Galerie-Gespräch am 28. September in der Oschatzer Stadthalle. Lesen als „schönste Nebensache der Welt“ soll dabei im Zentrum stehen. Moderiert wird der Abend von Günter Staffe.

Im Podium sitzt unter anderem die Oschatzer Buchhändlerin Alexandra Roscher. „Wenn ein Buch im Fernsehen oder der Presse besprochen wird, wenn eine Literaturverfilmung im TV oder im Kino läuft, dann schnellen Tage später auch die Verkaufszahlen für das Werk in die Höhe. Das ist im Buchhandel der Großstadt nicht anders als in der Kleinstadt-Buchhandlung“, sagt Alexandra Roscher.

Bücher-Plausch etabliert

Einen gehörigen Unterschied macht jedoch der Umgang mit den Kunden in Oschatz, verglichen zu Leipzig und anderen Metropolen. „Ich bin kein Händler, ich bin Dienstleister – und manchmal auch eine Art Apotheke“, sagt sie. Empfehlungen gehören zum Geschäft, Alexandra Roscher kennt ihre Kunden und weiß, welche Lektüre ihnen gut tut. „Lies das mal, das wird dir gefallen“, ist ein häufiger Satz in ihrem Geschäft in der Lutherstraße.

In Alexandra Roschers Buchhandlung werden alle Generationen fündig. Quelle: Christian Kunze

Kein Wunder also, dass sie vor ein paar Jahren gemeinsam mit Bibliotheksleiterin Eleonore Reichel den Bücher-Plausch „Entschuldigung, lesen Sie noch?“ ins Leben rief. Leseaffine Menschen stellen hier Lektüre vor – und kommen so miteinander ins Gespräch. Das ist jedoch nur ein Teil der Initiativen, die die Buchhändlerin nach der Übernahme des Geschäfts von ihrer Mutter etablierte.

Bücher schlagen Brücken

Lesungen prominenter Autoren, Jurorentätigkeit bei Schulwettbewerben, Lesungen für Kinder – alles das zeugt von der Leidenschaft für das gedruckte Wort, die sie von der Mutter übernommen hat. „Unterm Weihnachtsbaum und auf dem Geburtstagstisch lag immer ein Buch“, erinnert sie sich.

Alexandra Roscher (l.) als Jurorin eines Lesewettbewerbs in der Grundschule zum Bücherwurm, gemeinsam mit der Oschatzer Bibliothekarin Diana Mann. Quelle: Christian Kunze

Alexandra Roscher wartet nicht, bis die Kunden zu ihr kommen, sie lädt sie ein oder besucht sie dort ,wo sie zu finden sind. Bücher sind eine ideale Brücke zwischen Menschen und schaffen mehr als nur eine geschäftliche Verbindung zwischen Käufer und Kunde. „Wenn ich jemandem ein Buch empfehle, das mir selbst gefallen hat und der andere dann genau so davon schwärmt, ist das der beste Handel, den man machen kann“, resümiert sie.

Kontaktverfolgung ist ein Muss

Beginn 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Die Veranstaltung ist eintrittsfrei. Es werden Kontaktdaten für eine mögliche Nachverfolgung erhoben – dies ist im Rahmen der Corona-Verordnung unvermeidlich, um die Veranstaltung durchführen zu können.

Von Christian Kunze