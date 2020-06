Buchsbaumzünsler frisst in Oschatz und Delitzsch Hecken kahl

Oschatz/Delitzsch

Die Buchsbaumhecken von rund 350 Grabstellen aus dem Oschatzer Friedhof haben die gefräßigen Raupen des Buchsbaumzünslers kahl gefressen (wir berichteten). Mittlerweile haben die Besitzer einiger Grabstellen die Buchsbaumhecken entfernt und teils durch andere, schädlingsresistentere Heckenpflanzen ersetzt. Auch im Schulpark des Thomas-Mann-Gymnasiums haben die Raupen für Kahlfraß gesorgt. Kleines Trostpflaster: Die Raupen dieser ostasiatischen Schmetterlingsart treiben nicht nur in der Region Oschatz ihr Unwesen.

Deutliche Spuren aus früheren Jahren

Die fiesen Schädlinge bedrohen auch den Barockgarten Delitzsch – und das nicht zum ersten Mal. Auch in diesem Frühjahr ist es wieder zu einem Befall durch den gefräßigen Buchsbaumzünsler gekommen, der komplette Blätter vertilgt und nur die Stiele hinterlässt. Schon aus früheren Jahren zeigt der Barockgarten am Delitzscher Schloss deutliche Spuren. An einigen Stellen bereits ist Kahlfraß zu sehen. Auch dieses Jahr ist der Buchsbaumzünsler wieder aufgetreten und hat bereits erste Spuren hinterlassen. Seit 2013 gab und gibt es damit nun jährlichen Befall des Barockgartens. Die Hecke wirkt wie gerupft, weist kahle Stellen auf. Allerdings darf man dabei auch die vergangenen zwei sehr trockenen Sommer nicht ganz vergessen, die zusätzlich zugesetzt haben.

Pestizideinsatz geplant

Voraussichtlich in dieser Woche wird es einen Pestizideinsatz im Barockgarten geben, um den Zünsler zu bekämpfen und weitere Schäden am Barockgarten zu verhindern.

Von Frank Hörügel und Christine Jacob