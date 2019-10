Oschatz

Improvisieren. Hm. Mussten wir nicht alle schon einmal im realen Leben improvisieren? Wenn man sich etwas Wichtiges notieren möchte, man aber außer einem Stift nichts zum Schreiben hat, wird auch mal schnell etwas auf der Handfläche notiert. Oder was tun, wenn das Auto nicht anspringt und man ganz schnell zur Arbeit oder zu einem wichtigen Termin muss? Den Busfahrplan studieren, Nachbarn fragen oder doch das Rad nehmen? Schnell muss eine improvisierte Lösung her. Doch was bedeutet es zu improvisieren, wenn Leute einen dabei beobachten? Hatte nicht jeder schon einmal diesen Traum, man stünde auf der großen Bühne und hat den Text vergessen. Was habt ihr gemacht? Seid ihr vor Angst aufgewacht oder habt ihr improvisiert?

Freiheit

Doch wenn es gar kein Traum ist, sondern die Realität? Und man weiß genau, dass man nicht wissen wird, wie das Stück, welches man auf der Bühne präsentiert, ausgeht. In Oschatz gibt es Menschen, die sich genau dieser Situation freiwillig stellen. Warum? Weil es nicht nur den Geist wach hält, sondern es dazu führen kann, mit den alltäglichen Problemen des Lebens zurecht zu kommen. Das Ganze nennt sich „Improvisationstheater“ und findet jede Woche mittwochs im E-Werk statt. „Es ist Freiheit“, sagt Jacqueline Ziegeler-Jentzsch. Sie ist die Leiterin des Projekts Kraftstofftheater. Dieses beinhaltet jedoch nicht nur eine Theatergruppe, sondern gleich vier an der Zahl.

Ohne Sprache und mit unsichtbaren Gegenständen ist es nicht immer leicht das auszudrücken, was man darstellen möchte. Quelle: Kristin Engel

Das „Sausewindtheater“ ist für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren ideal geeignet. Die Theatergruppe der Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren werden hier „Energiewirbel“ genannt. Im Jugendtheater sind die jungen Künstler 14 bis 16 Jahre und im Mehrgenerationstheater? „Dieses Theater ist für mich das am meisten reizvolle. Weil hier die Spannbreite besonders groß ist. Wir haben Teilnehmer im Alter von 16 Jahren, aber auch welche über 60. Es ist eine liebevolle und humoristische Art der Alltagsbewältigung.“

Stelle für Integrationsarbeit

Jacqueline Ziegeler-Jentzsch ist in Döbeln aufgewachsen. Hier gab es ein kleines Theater. So stand sie bereits mit drei Jahren auf der Bühne. Davon kam sie ihr Leben lang nicht wieder runter. So studierte sie später Schauspiel- und Theaterpädagogik in München. „Nach dem vielen ‚unterwegs sein‘, habe ich 2009 ein Angebot bekommen, in der Philharmonie in Döbeln mitzuwirken. Vor einem Jahr wurde schließlich die Stelle für Integrationsarbeit mit der fachmännischen Sicht auf das Theater im E-Werk frei.“ Hier hatte sie die Möglichkeit, sich mit einem super Team an ihrer Seite, kreativ zu entfalten. Die Theatergruppen der Kinder waren ziemlich schnell voll.

Bei dem Mehrgenerationentheater gestaltet es sich etwas schwieriger. Für Kinder sei es leichter, sich auf das Schauspiel einzulassen. Erwachsene haben größere Hemmschwellen zu überwinden. Dennoch zählt die Gruppe aktuell um die acht Personen.

Einfach mal „Ja“ sagen

„Wir schauen, was das Leben bereit hält. Wie verarbeiten wir das Erlebte, damit wir darüber lachen können? Die Philosophie des Impro-Theaters besteht darin, den Alltag wahr zu nehmen und auf der Bühne zu verarbeiten.“ Ein Akteur des Mehrgenerationentheaters ist der Wermsdorfer Christian Kunze: „Es geht darum herauszufinden, was ich empfinde, welche Gedanken fließen und diesen eine künstlerische Form zu geben. Das inspiriert auch die anderen Schauspieler.“ Der 33-Jährige ist seit der Gründung des Theaters mit am Start und regelmäßig vor Ort. „Während man in der eigenen Handlung bleibt, gilt es zu schauen, was der Andere macht. Es ist wichtig, auch mal „Ja“ zu der Spielidee des Anderen zu sagen“, weiß die Theaterpädagogin und ergänzt: „Wenn eine Szene langweilig wird, muss man reflektieren und schauen, wie man diese verändern kann. Irgendwann denkt man nicht mehr darüber nach, sondern verlässt sich auf die kreative Freiheit. Und darum geht es ja auch. Um Freiheit!“

Ziel dieser „Proben“ soll es sein, dass Ensemble für die Bühne mit Publikum fit zu machen. Oft hat Jacqueline Ziegeler-Jentzsch echte Improvisationstheater miterleben dürfen. Mit einem Kaffee für das Publikum und Input von diesem für die Schauspieler. Denn das ist ihr Traum. Ein Impro-Café im E-Werk. „Dabei handelt es sich um einen Theaterabend mit gezielt eingeladenem Publikum, mit Kaffee und Regiezetteln ausgestattet. Die Aufgabe der Schauspieler ist es dann, möglichst viele dieser vom Publikum gestellten Aufgaben während des Spiels zu verarbeiten. So kann auch niemand den Akteuren unterstellen, dass sie Manipulateure sind. Sie müssen sich tatsächlich bedingungslos darauf einlassen“, so die 47-Jährige.

Jacqueline Ziegeler-Jentzsch und Christian Kunze haben schon oft auf der Bühne improvisiert. Quelle: Kristin Engel

Die Teilnehmer in Oschatz hatten alle unterschiedliche Intentionen, sich dem Mehrgenerationstheater anzuschließen. So auch Christine Tappendorf (60): „Ich war neugierig. Ich bin hier im E-Werk eigentlich für die Kostüme zuständig. Ich dachte mir: ‚Ich probiere es einfach mal aus‘. Es entwickelte sich schnell eine gewisse Begeisterung. Ob ich vor einem Publikum stehen kann, weiß ich nicht. Am Anfang habe ich immer geschluckt, wenn zwischendurch mal jemand in den Raum kam. Mittlerweile interessiert es mich gar nicht mehr und ich spiele einfach weiter. Nach einem solchen Stück geht es einem einfach gut.“

Jeder Abend ist ganz unterschiedlich. Keiner gleicht dem anderen. Natürlich nicht. Die Akteure wissen nicht, was auf sie zukommt. So war es auch vor wenigen Tagen an einem Mittwochabend. Erst einmal locker werden, lautete die Devise. Daher hatte sich Jacqueline Ziegeler-Jentzsch ein kleines Spiel ausgedacht. „Jeder sagt ein Wort und führt somit den Satz des anderen fort.“ Und los ging es. Es dauerte nicht lange, da ertönte schallendes Gelächter im Saal. Das Ziel war erreicht und die Stimmung der Teilnehmer weit oben. Nun hieß es: Bühne frei. Mit Musik im Hintergrund traten die Akteure einzeln auf die Bühne. Gesprochen wurde nicht. Die anderen schauten dem Protagonisten gespannt zu. Es waren nur kurze Sequenzen. Doch auch die drückten eine Menge aus.

Imaginäre Gegenstände

Nach den einzelnen Stücken gab es auch immer wieder Hinweise, wie das Wirken auf der Bühne noch verbessert werden könnte. So sollte auch ein imaginäres Taschentuch richtig in die Hosentasche gesteckt und diese Bewegung nicht nur angedeutet werden. „Die Wirkung auf das Publikum ist so gleich eine ganz andere. Dein Taschentuch wäre daneben gefallen. Langsame Bewegungen. Das Theater lebt von Übertreibung!“. Diesen Hinweis nahm Christian Kunze gerne an und setzte es in seinem nächsten Stück direkt in die Tat um. Ganz ohne Sprache legte er alles daran, einen imaginären Gegenstand aus dem Himmel zu ziehen. An einem imaginären Seil band er dieses an der Bühne fest. „Es ist auch möglich, einen imaginären Gegenstand an die nächste Person, die auf die Bühne geht, weiter zu geben. Das können wir beim nächsten Mal ausprobieren.“

Irgendwann werden sie nicht nur voreinander, sondern auch vor Zuschauern improvisieren. Quelle: Kristin Engel

Nun wurde ein Sprung gemacht. Zwei Stühle wurden auf der Bühne positioniert. Sprache an! Nach einer Weile, in der Jacqueline Ziegeler-Jentzsch und Christian Kunze nebeneinander saßen und die Situation auf sich wirken lassen konnten, um so ganz in ihre bevorstehende Rolle zu schlüpfen, gab Christine Tappendorf das Signal zum Start. Das Stück, das zuerst den Anschein hatte, dass es sich um zwei Wartende in einer Arztpraxis handelte, entwickelte sich völlig unerwartet in eine ganz andere Richtung. Plötzlich wurde aus der Theaterpädagogin die Psychologin und aus dem Wermsdorfer der Patient. Genau das bedeutet Improvisation – auf die Angebote des „Gegenspielers“ eingehen. Bei den Proben wurden auch „Regieanweisungen“ eingebaut. So musste ein Akteur auf der Bühne stottern, der andere während des Stückes auf einem Bein springen.

Reflektion

Natürlich hat an dem Abend nicht alles so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. „Aber aus all diesen ‚Nieten‘ nimmt man so unwahrscheinlich viel mit, von denen am Ende alle profitieren.“ Am Finale des Abends gab es eine kurze Reflektion. „Was hat Euch heute am besten gefallen?“ Die Wahrnehmungen und Empfindungen waren unterschiedlich. Beschreiben lässt sich dieser Abend voller Witz, Emotionen, Harmonie und Gegensatz nur schwer. Doch das Theater steht für alle Interessenten offen – egal ob als Zuschauer oder als Schauspieler – jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr im E-Werk Oschatz. Wer hier vorbei schaut, versetzt sich in eine Welt voller Ideenreichtum und Improvisation.

Von Kristin Engel