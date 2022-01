Borna

Der Jahreswechsel bietet die Chance, auf das 2021 Erreichte und die Vorhaben 2022 zu blicken. Und wie dies in der Gemeinde Liebschützberg ist – darüber sprach die Oschatzer Allgemeine mit Bürgermeister David Schmidt (parteilos).

Was steht noch auf der To-do-Liste der Gemeinde?

Das neue Feuerwehrfahrzeug für Wellerswalde steht im Haushaltsplan 2021 und derzeit läuft erst die Ausschreibung. Es handelt sich dabei um eine Sammelbestellung, für die wir grünes Licht aus dem Ministerium brauchten. So etwas dauert – und verlängert die Wartezeit für die Kameraden. Auch die im Haushalt 2021 verankerte Sanierung von Dach und Fassade des Gemeindeamtes wird erst im Frühjahr 2022 beginnen können. Ein Klassiker ist der Ausbau der S 31 in Borna und Schönnewitz. Unsere Mittel für unseren Anteil, also die Gehwege und die Beleuchtung, standen schon im vergangenen Jahr bereit. Bauherr sind wir aber nicht. Ich freue mich darüber, dass es Fortschritte im Planverfahren gibt. Für die Anwohner zählt aber nur das Ergebnis – und Baubeginn war eben noch nicht. Es zeigt sich, dass wir überall dort schnell vorankommen, wo wir allein agieren. Allerdings ist die Gemeinde weder für alles zuständig noch hätte sie dafür genügend eigene Mittel. Aber mit Partnern ist es eben auch nicht immer leicht.

Apropos Partner: Wie entwickelt sich aus ihrer Sicht die Zusammenarbeit im Oschatzer Land?

Durch diese Zusammenarbeit bekommen wir kleineren Kommunen rund um Oschatz Zugang zur Städtebauförderung. Einen ersten Fördermittelbescheid haben wir erhalten. Nun muss man sortieren, was wo in welcher Reihenfolge umgesetzt wird. Ich denke, da finden wir eine faire Lösung. Unsere Vorstellung ist, nach der Außensanierung des Gemeindeamtes innen zu modernisieren, auch mit Hinblick auf bauliche Veränderungen, die durch die Digitalisierung erforderlich werden. Mittelfristig wäre es eine Option, eine Photovoltaikanlage auf das Dach von Grundschule und Hort zu bringen. Auch über das Sportlerheim in Borna müssen wir in diesem Rahmen reden.

Mehr Gedanken mache ich mir über einen möglichen Kompetenzverlust im Oschatzer Land. Die Entscheidung von Andreas Kretschmar, nicht wieder für die Wahl anzutreten, bedeutet, dass uns viel Erfahrung und Vernetzung verloren gehen wird. Der Status des Mittelzentrums Oschatz ist für uns ringsherum wichtig. Da wird eine starke Führung, die auf Kooperation mit dem Umland setzt, weiterhin dringend gebraucht. Da in allen Kommunen des Oschatzer Landes außer Naundorf 2022 Bürgermeisterwahlen anstehen, könnte es passieren, dass man sich danach neu finden und sortieren muss.

Aus diesem Büro ist ja schon mal der Sprung ins Oschatzer Rathaus geglückt …

Das Beispiel zeigt, wie unterschiedlich die Lebenswege sind. Ich kann nur sagen, dass ich die täglichen Herausforderungen in dem Job liebe und mich im kommenden Jahr wieder darum bewerben werde.

Vor 25 Jahren sind Liebschützberg und Borna zu jener Gemeinde zusammengekommen, die heute noch Bestand hat. Wird 2022 Silberhochzeit gefeiert?

Sie wissen, wie schwierig es in der gegenwärtigen Situation ist, Feiern zu planen. Es gibt da in der Gemeinde auch einen gewissen Stau. Die Seniorenweihnachtsfeier mussten wir zum zweiten Mal absagen und hoffen nun auf ein Frühlingsfest. Der Klötitzer Heimatverein wartet darauf, das Ortsjubiläum nachfeiern zu können – nur um mal zwei Beispiele zu nennen. Dazu kommt, dass die Fusion 1997 nicht gerade eine Liebeshochzeit war, sondern unter Gesichtspunkten der Verwaltungsökonomie geschah. Ich weiß, dass es immer noch Ängste vor weiteren Fusionen gibt. Wenn wir jetzt daran gehen, das Gemeindeamt zu sanieren, ist das aus meiner Sicht ebenso ein Bekenntnis zur Eigenständigkeit wie die Tatsache, dass wir vor sieben Jahren einen hauptamtlichen Bürgermeister für diese Kommune gewählt haben. Vielleicht kommt doch noch etwas mehr Liebe in diese vor 25 Jahre geschmiedete Beziehung.

Seit kurzem ist eine neu Bundesregierung im Amt. Was bedeutet das für die Gemeinde Liebschützberg?

Das ist aus meiner Sicht die falsche Frage. In Deutschland ist die kommunale Selbstverwaltung verbrieft. Wir haben als Gemeinde ebenso klare Zuständigkeiten wie der Bund, nur eben andere. Natürlich, mittelbar gibt es einen Einfluss vom Bund auf die Kommunen. Das wird spannend, denn anders als in der vorherigen Legislaturperiode gehören die sächsischen Bundestagsabgeordneten überwiegend der Opposition an. Eine direkte Verbindung aus der Region in die Regierung kann ich nicht mehr erkennen. Das vorherige Parlament hat zum Beispiel Mittel in Milliardenhöhe für den Strukturwandel, der den Kohleausstieg begleiten muss, auf den Weg gebracht. Ich bin mir nicht sicher, ob so etwas in der jetzigen Konstellation möglich wäre.

Wir Kommunen sind alle von Förderprogrammen abhängig und davon, welche Prioritäten diesbezüglich in Berlin gesetzt werden. Das gibt aber auch Hoffnung, zum Beispiel wenn ich auf das Thema Energieeffizienz blicke. Wenn wir unsere Grundschule mit einer Photovoltaikanlage ausstatten wollen, dürfte uns beim angekündigten Schwerpunkt der Bundespolitik, den Anteil der regenerativen Energie stark zu steigern, die Suche nach einer passenden Förderung nicht schwerfallen. Andererseits gibt dieses Thema auch Anlass zur Sorge. Werden dann die Hürden für den Aufbau von Windkraftanlagen gesenkt? Bekommen wir hier dann noch mehr davon? Oder sind wir mit unserem Bebauungsplan für den Käferberg auf der sicheren Seite? Wird die Windkraft mit der Erzeugung von grünem Wasserstoff verknüpft, so dass sich hier vielleicht sogar neue Technologien ansiedeln und Arbeitsplätze entstehen? Sie sehen, das wird spannend.

Die Gemeinde Liebschützberg steckt viel Kraft in die Digitalisierung. Werden sie 2023 alle Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes erfüllen?

Dieses zeitliche Ziel wurde schon mehrfach verschoben – nicht von uns! Wir sind da dran, auf mehreren Ebenen. Dazu gehören die Modernisierung der internen Abläufe in der Verwaltung, die Außenwirkung, also das Serviceangebot für die Bürger und Firmen sowie die Investitionen in Technik und auch in die bauliche Substanz. Wir als Kommune sind Teil einer Genossenschaft, die diese Dinge angeht und ihren Mitglieder technische Lösungen zur Verfügung stellen will. Es sind mindestens 250 Prozesse, die digital angeboten werden müssen. Die Kommunen betreffen nicht alle, aber mindestens 20 bis 30 davon. Im Landkreis ist es schon möglich, sein Auto komplett digital umzumelden. Das ist in zehn Minuten von zu Hause erledigt. Ich finde das unglaublich praktisch und so muss das dann bei uns auch mit der Hundesteuer, verkehrsrechtlichen Anordnungen, Gewerbeanmeldung oder Kita-Anmeldung passieren. Für den digitalen Bauantrag wäre dann auch der Landkreis zuständig.

Zuvor muss Bauland her. Welche Vorhaben hat die Gemeinde in diesem Zusammenhang?

Grundsätzlich haben für uns Lückenbebauungen den Vorrang. Mit dem Wohngebiet Gailinger Straße in Borna hat die Gemeinde ausreichend Lehrgeld bezahlt. Auch ohne grüne Wiesen oder Äcker als Bauland auszuweisen, gibt es in Liebschützberg ausreichend Baumöglichkeiten. Das Land befindet sich oft in privater Hand. In einigen Fällen scheinen die Eigentümer Reserven für ihre Kinder oder Enkel zu bilden, sie sind also für andere Interessenten kaum nutzbar. Große Baugebiete sind aber gegenüber den Planungs- und Genehmigungsbehörden angesichts der Bevölkerungsentwicklung nicht zu vermitteln. Diese hat sich in den letzten Jahren erfreulicherweise stabilisiert, aber insgesamt haben wir in den vergangenen 30 Jahren gut ein Viertel unserer Einwohnerzahl eingebüßt.

Von Axel Kaminski