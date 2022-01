Bürgermeister-Kandidat für Mügeln: Michaels schmiedet große Pläne

Mügeln

Am 23. Januar wählen die Mügelner ihren neuen Bürgermeister. Einer der drei Kandidaten ist Mario Michaels. Der 42-Jährige wird von der FDP unterstützt. Wir haben ihn in seinem Haus in Niedergoseln getroffen.

Mügelner wollen einbezogen werden

Mit seiner Körpergröße von 1,92 Meter überragt Mario Michaels seine beiden Konkurrenten im Kampf um den Bürgermeisterstuhl im Mügelner Rathaus deutlich. Wenn er in diesen Tagen an seinem Wahlkampfstand mit Einwohnern der Stadt spricht, muss er sich meist hinunter beugen. Aus dieser Perspektive hört der drahtige Vater von Friedrich, August, Carlo und Arno (ein bis zehn Jahre alt) genau zu. „Staatsstraße 31 oder leere Innenstadt, Tempo-30-Zone – das sind die Themen, die die Leute beschäftigen. Sie wollen mit einbezogen werden.“

Bauleiter in Kanada

Das Zuhören hat er bereits als Maurer-Lehrling in der Mügelner Baufirma HKU gelernt. „Dort habe ich mir von meinem Mentor sehr viel abgeschaut“, erinnert er sich. Später studierte der junge Mann Bauingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen, lernte in dieser Zeit seine Frau kennen und probierte sich danach als frischgebackener Diplom-Ingenieur erst mal in Kanada aus. „Mich hat es in die Ferne gezogen.“ Als Bauleiter leitete er ein Brückenbauprojekt und wechselte später in eine Firma, die sich mit konstruktivem Stahlbau beschäftigte. 2008 wurde das Heimweh so stark, dass Mario Schober mit seiner Freundin Christin Michaels nach Deutschland zurück kehrte. „Ich brenne eben für meine Heimat.“ Deshalb ist er auch Mitglied im Mügelner Heimatverein Mogelin. Aktuell arbeitet er im Grimmaer Landratsamt als Sachgebietsleiter Bauordnung in der Bauaufsicht.

Bisher kein politisches Mandat

Politisch hat sich der Niedergoselner bisher noch nicht engagiert, kennt aber von seinem jetzigen Beruf her die Spielregeln. „Als Bauaufsicht nehmen wir auch an Stadtratssitzungen wie in Grimma teil und arbeiten mit der Stadtverwaltung und anderen Behörden zusammen.“ Er habe sich zwar von der FDP aufstellen lassen, wolle sich aber parteipolitisch nicht positionieren. „Politik entscheidet ja nicht unbedingt das, was passiert. Die Bürger müssen motiviert werden, dass was passiert.“ Seine Kandidatur sei aus der Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation und dem Wissen heraus entstanden, dass es besser laufen könne. So wie das zum Beispiel beim Bau des Spielplatzes in Niedergoseln geklappt habe. „Deshalb ist mein Motto: Gemeinsam erreichen wir mehr.“

Namen seiner Frau angenommen

In seinem Umfeld ist Mario Michaels, der in Schweta aufgewachsen ist, vielen als Mario Schober bekannt. Oft wird er heute noch von Bekannten und Freunden mit Schobi angeredet. Dass er mit der Heirat im Jahr 2011 den Nachnamen seiner Frau Christin Michaels angenommen hat, dafür hat er eine einfache Erklärung: „Ich bin kein geborener Schober, mein Vater hieß Griemert. So steht es auch in meiner Geburtsurkunde.“

Umzug ins Haus der Großeltern

2019 ist Mario Michaels mit seiner Frau Christin in das Haus seiner Großeltern Irmgard und Siegfried Höritzsch nach Niedergoseln gezogen, das eine Schmiede beherbergte. Als kleiner Junge schaute er hier seinem Großvater beim Schmieden zu. „Deshalb steckt auch bei mir der Schmied im Blut.“ Als Hobby facht Mario Michaels immer noch das Schmiedefeuer an, hat für seine Söhne den Amboss ein Stück kleiner gemacht und bringt ihnen dieses Handwerk näher. „Mit meinen Kindern habe ich sogar schon ein Wagenrad aufgezogen“, sagt er.

Eigene Karateschule in Leipzig

Sein kämpferisches und ehrgeiziges Naturell pflegt der Niedergoselner schon seit 1992 als Karatesportler. Er hat es bis zum ersten Dan (Meistergrad) im Karate und Kobudo gebracht. Sein größter sportlicher Erfolg war im Jahr 2004 der vierte Platz im Kobudo (Kampfkunst mit traditionellen Bauernwaffen) bei der Weltmeisterschaft in Dubai. Seit 2011 betreibt Mario Michaels eine eigene Karateschule in Leipzig.

Mario Michaels BM-Kandidat Mügeln mit dem von ihm mitentwickelten Brettspiel. Quelle: Frank Hörügel

Und dann gibt es noch das Brettspiel „Mitte Deutschland – Heimat spielend erkunden“, das der Niedergoselner mit weiter entwickelt und verbreitet. „Da wandert man mit seinen Spielfiguren in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rum und lernt dabei seine Heimat kennen. Das wird nicht langweilig“, erklärt er das Prinzip.

Als Schnellredner noch öfter gefordert

Langeweile ist ein Fremdwort für Mario Michaels. „Ich bin enthusiastisch, ehrgeizig, dynamisch, vital und rede vielleicht ein bisschen schnell“, schätzt sich der 42-Jährige selbst ein. Bis zur Wahl am 23. Januar wird er als Schnellredner noch öfter gefordert sein.

In den nächsten Tagen porträtieren wir noch die anderen beiden Bewerber für das Amt des Mügelner Bürgermeisters: Johannes Ecke (Freie Wähler) und Rico Winterlich (AfD).

Von Frank Hörügel