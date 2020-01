Bürgermeister Matthias Löwe schaut auf nächste Vorhaben

Dahlen

In der letzten Sitzung des vergangenen Jahres beschloss der Stadtrat, mehrere Bebauungspläne für Wohnbaustandorte sowie für das Sondergebiet Bildung aufzustellen.

Herr Löwe, kommt nach den beiden Jahren der Sanierung des Marktes und der Straßenzüge rundherum nun ein Hochbauprogramm?

Matthias Löwe: Mit den angesprochenen Bebauungsplänen wollen wir uns als Stadt Möglichkeiten offenhalten. Dabei geht es um künftige Wohnbaustandorte, für die es derzeit kein Baurecht gibt, die sich aber günstig erschließen lassen. Und wir ordnen die Verhältnisse für den künftigen Bau einer neuen Kindertagesstätte sowie einer Sporthalle.

Was davon wird in näherer und was in fernerer Zukunft passieren?

Bei der Wohnbebauung hat der Weinberg absoluten Vorrang. Hier ist der Bebauungsplan abgeschlossen und die Stadt hat das Areal an einen Erschließer veräußert. Dieser wird – davon gehe ich aus – bald bebaubare Grundstücke anbieten. Hinsichtlich des Bebauungsplanes „Sondergebiet Bildung“ hat der Neubau der Kindertagesstätte für uns Priorität. Für sie läuft derzeit eine Wirtschaftlichkeitsanalyse, die uns 2020 vorliegen wird. Sie soll einen Fingerzeig darauf geben, wie groß das Objekt werden muss. Danach ließe sich ein Projekt entwickeln, mit dem man sich auf die Suche nach dem passenden Fördermitteltopf begeben müsste. Dabei könnte uns die strategische Zusammenarbeit im „Oschatzer Land“ helfen.

Stehen schon Eigenmittel für den Kita-Bau im Haushalt 2020?

Nein. Der erste Spatenstich ist auch noch nicht für dieses Jahr zu erwarten. Nur mal um die Relation zu verdeutlichen: Wir sprechen hier auf jeden Fall von einer siebenstelligen Summe, also einer deutlich größeren Nummer als der Sanierung des Marktes.

Apropos Markt: Ein paar Kleinigkeiten fehlen dort noch...

Die Infotafeln sollen auf das neue, im Herbst vorgelegte Tourismuskonzept Bezug nehmen. Da fehlen noch ein paar Zuarbeiten, damit die Tafeln wirklich auf dem aktuellsten Stand sind. Der Sackhupper ist inzwischen optisch überarbeitet, seine Halterung erneuert und gereinigt. Die Steuerung des Brunnens, die früher unterirdisch angeordnet war, kommt in den Sockel. Der Sackhupper wird im Frühjahr wieder aufgestellt. Am Markt wird im Januar Annett Stein in einem sanierten Gebäude ihren Friseursalon eröffnen. Ich bin optimistisch, dass hier weitere private Initiativen folgen werden. Erste Anfragen zu einem Café gab es bereits.

Mit welchen positiven Schlagzeilen über Dahlen rechnen Sie für 2020?

Nach der durch andere Bauvorhaben bedingten Verschiebung wird in diesem Jahr endlich die Buchaer Straße in Schmannewitz ausgebaut. Und für die Torgauer Straße, also die Staatsstraße, läuft die Anhörung. Mit anderen Worten, der Bau rückt auch dort näher. Aber egal, welche Investitionen man hernimmt: Das Ziel ist, mit diesen Anstrengungen den Einwohnerschwund zu stoppen und eine Kehrtwende einzuleiten. Wir können jetzt die Früchte des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ernten. Da haben viele an einem Strang gezogen.

Gibt es in diesem Jahr auch einen neuen Nutzer für die ehemalige Jugendherberge?

Schwer zu sagen. Es gibt Interessenten, einige von ihnen waren schon vor Ort. Im Gespräch waren dabei Betreuung, Beherbergung oder Wohnen. Aber es gehören Konzepte auf den Tisch. Wir hatten das Areal über die Landesbausparkasse bei der Expo in München vorstellen lassen. Die Interessenten kommen vor allem aus Sachsen und der näheren Umgebung. Im Interesse der Stadt ist es, nicht nur einen Teil, sondern das gesamte Gelände einer neuen Nutzung zuzuführen.

In Dahlen und anderswo stellen Investitionen in die Feuerwehr wichtige Punkte im Haushalt dar. Was ist da geplant?

Prinzipiell gilt, dass sämtliche Wehren im Stadtgebiet mit der vorhandenen Ausrüstung die von ihnen zu bewältigenden Aufgaben erfüllen können. Dennoch soll in diesem Jahr der überarbeitete Brandschutzbedarfsplan in Kraft treten, in dem auch Neuerungen aus der Richtlinie Feuerwehrförderung 2019 einfließen werden. Klar ist aber auch, dass Technik und Ausrüstung ständig auf dem gesetzlich vorgeschriebenen Stand zu halten sind. Ochsensaal konnte in der vergangenen Woche als letzte Wehr im Stadtgebiet ein noch verbliebenes Löschfahrzeug aus DDR-Produktion ersetzen. In Bortewitz, wo man über ein neues Fahrzeug reden muss, wäre noch zu klären, wo es abgestellt wird. Das vorhandene Gebäude ist für ein modernes Fahrzeug zu klein.

Ein Aufreger des vergangenen Jahres war der Streit um den Standort der Rettungswache Schmannewitz. Wird er 2020 beigelegt?

Das ist zu hoffen. Es gibt Beschlüsse des Kreistages und des Stadtrates dazu. Für den Kreis und auch für uns ist es wichtig, den Standort Schmannewitz zu erhalten. Der Rettungsdienst war ja schon in Lausa und Schildau stationiert. Das macht sich hier in längeren Anfahrtszeiten bemerkbar. Der Kreis wollte noch ein paar Varianten, die wir angeboten hatten, prüfen. Ein Ergebnis dazu ist mir bisher nicht bekannt. Ich hoffe aber, dass wir eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung finden werden.

Von Axel Kaminski