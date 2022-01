Bürgermeister Matthias Müller bleibt lieber in Wermsdorf als in Oschatz zu kandidieren

Wermsdorf

In Wermsdorf stehen dieses Jahr gleich mehrere Großprojekte im Fokus. Warum sich die Kommune damit dennoch nicht übernimmt, weshalb er den Strukturwandel für gescheitert erklärt und wieso er seine Zukunft in der Heimatgemeinde sieht, darüber spricht Bürgermeister Matthias Müller (CDU) im OAZ-Interview zum Jahresauftakt.

Das neue Jahr liegt noch komplett vor uns. Wie optimistisch schauen Sie auf 2022?

Ich bin zuversichtlich, wie immer. Sicher wird uns die aktuelle Situation noch ein ganzes Stück begleiten, wir werden es auch in den nächsten Monaten mit Corona zu tun haben. Davon lasse ich mich aber nicht entmutigen, wir haben uns schließlich nicht wenig vorgenommen.

Was werden die ersten Aufgaben für dieses Jahr sein?

Die Sanierung des Westflügels am Alten Jagdschloss muss weitergehen. Das ist eine spannende Aufgabe und ich hoffe, dass wir das Projekt dieses Jahr noch abschließen können. Außerdem haben wir im Dezember noch die Generalplanung für das neue Gerätehaus in Wermsdorf vergeben, ebenso wie für die Hortsanierung. Die Arbeiten am Hort in der alten Poststation wollen wir möglichst gegen Ende des Jahres beginnen. Beim Feuerwehrgerätehaus müssen wir schauen, wie die Fördermittel zur Verfügung stehen. Außerdem sollen die Planungen für den Umbau der ehemaligen Mahliser Grundschule zur Kindertagesstätte vorangetrieben werden.

Mit Altem Jagdschloss, Gerätehaus, Hort und Kita Mahlis sollen gleich mehrere große Projekte gleichzeitig laufen. Ist das nicht zu viel auf einmal für eine Gemeinde wie Wermsdorf?

Das ist ambitioniert, sicher. Wir nehmen das aber nicht auf die leichte Schulter, die Abstimmungen mit Kämmerei und Bauamt sind gründlich und gut überlegt. Und sowohl die Kämmerin als auch unser Bauamtsleiter haben hier ein großes Pensum zu leisten, aber wir sind sicher, dass wir das meistern werden.

Wenn es zum Umbau der ehemaligen Grundschule in Mahlis kommt, stehen dann auch mehr Kita-Plätze zur Verfügung. Ist der Bedarf dafür vorhanden?

Bisher können wir allen einen Platz anbieten, wenn auch nicht immer in der Wunsch-Kita. Künftig werden wir in Mahlis mehr Kapazitäten haben, das ist gut. Wenn wir Wohngebiete erschließen und den Zuzug junger Familien wollen, müssen wir auch die Infrastruktur dafür bieten.

Sind auch Investitionen in andere Kindereinrichtungen oder die Schulen geplant?

Nichts Größeres. Wir kümmern uns natürlich fortlaufend um Unterhaltung, da bleiben wir dran und hoffen, dass unsere Einrichtungen dieses Jahr komplett offenbleiben können. Ich würde mir allerdings wünschen, dass wir die Fassade der Grundschule Calbitz neu gestalten können. Die Ausstattung ist sehr in Ordnung, aber die äußere Hülle ist nicht das, was ich mir für eine Grundschule wünsche. Doch mit einem Anstrich ist es nicht getan, das wird eine größere Maßnahme und dafür brauchen wir erst ein passendes Förderprogramm.

Sie haben vorhin selbst schon vom Zuzug gesprochen. Welche Möglichkeiten haben Interessenten momentan in der Gemeinde?

Die sind leider überschaubar. Auf den Dörfern ringsum passiert da eher noch etwas, weil vereinzelt Lückenbebauung möglich ist. Mit unserem Wohngebiet Schlossblick in Wermsdorf wollten wir gerne schon weiter sein. Da haben wir zuletzt den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan gefasst und werden demnächst auf die Interessenten zugehen. Wie schnell dann gebaut werden kann, das kann ich jetzt noch nicht sagen.

Apropos bauen: Der Straßenbau in Reckwitz ruht bis auf weiteres?

Ja, der Freistaat hat die Mittel für den kommunalen Straßenbau nahezu komplett eingestampft. Den Ausbau selbst zu übernehmen, würde die Gemeinde immens belasten und die Anwohner auch, die dann Straßenausbaubeiträge zahlen müssten. Das wollen wir nicht. Allerdings müssen wir eine Lösung finden, um zumindest etwas Verbesserung zu erreichen. Wir müssen dann aber auch ehrlich sagen, dass es sich lediglich um ein Provisorium handelt, das vielleicht nur zehn Jahre hält. Manchmal werden Förderprogramme auch wieder aufgelegt, bei unserem Verkehrsminister habe ich da aktuell keine Hoffnung. Wir wollen auch nicht nur abwarten, sondern aktiv etwas tun, um die Gemeinde lebens- und liebenswert zu gestalten.

Wie sind die Unternehmen in Wermsdorf bisher durch die Pandemie gekommen?

Bei allen Anstrengungen noch ganz gut. Wir merken weder in Gesprächen noch an Einbrüchen bei den Gewerbesteuern etwas anderes. Man muss aber ganz klar sagen, dass jetzt die steigenden Energiepreise und der Arbeitskräftemangel den Firmen zusetzen – das sind aktuell die größten Herausforderungen.

Da wird die Gemeinde kaum etwas tun können, oder?

Ich versuche schon, Kontakte und Möglichkeiten auszuschöpfen. Stichwort Strukturwandel: Es wäre gut denkbar gewesen, mit den Mitteln aus dem Kohleausstieg auch spürbar und nachhaltig in den ländlichen Raum zu investieren, um die Region für Arbeitskräfte attraktiver zu machen. Das passiert aber nicht. Stattdessen soll mit dem Geld noch mehr in und um Leipzig investiert werden. Das geht zu unseren Lasten, dadurch wird der Druck auf die peripheren Räume immer größer, dabei bräuchten wir auch Unterstützung. Ich halte den Strukturwandel schon jetzt für gescheitert. Bund und Land treffen hier Entscheidungen, die mitunter wirklich fragwürdig sind.

An anderer Stelle gibt es dagegen einen Fortschritt, denn für das Schloss Hubertusburg steht nun ein fester Betrag für eine Ausstellung zur Verfügung. Wie erleichternd ist das nach all’ den Jahren des Ringens um eine Nutzung?

Das ist ein großer Schritt nach vorn. Wir müssen nicht mehr jedes Jahr betteln und bitten, dass hier etwas passiert. Mich freut die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die für den Frühsommer die nächste Ausstellung in Wermsdorf planen. Wir wünschen uns hier natürlich auch langfristige Planungssicherheit, vor allem weil wir gerne auch mit anderen Veranstaltern Projekte etablieren wollen. So soll es erstmals ein Sommerkino geben und auch für die Wintermonate gibt es schon einen Ideenaustausch.

Im vergangenen Jahr gab es mit der Ausstellungseröffnung in Hubertusburg und dem Fest am Alten Jagdschloss immerhin eine große Veranstaltung.

Mehr wäre natürlich noch schöner gewesen. Ich weiß, dass auch die Menschen in den Ortsteilen sehr aktiv sind. In Gröppendorf hat der Heimatverein das ehemalige Gerätehaus renoviert, und ich finde es schade, dass wir dort noch nicht einmal zusammen feiern konnten. Da wird dieses Jahr hoffentlich mehr möglich sein.

Was wird für Sie persönlich dieses Jahr möglich sein? In Oschatz ist Oberbürgermeisterwahl – haben Sie Ambitionen?

Ich habe nicht vor, mich in Oschatz in Stellung zu bringen. Für mich steht schon lange fest, dass ich wieder in Wermsdorf kandidieren werde. Meine Arbeit hier mache ich wirklich gerne und ich sehe keinen Grund, warum sich das ändern sollte. Wir haben hier viel zusammen erreicht und auch wenn nicht alles hundertprozentig läuft, können wir, denke ich, zufrieden sein. Aber das letzte Wort hat der Wähler.

Sie haben also noch Ziele für Wermsdorf?

Auf jeden Fall, das ist mein Heimatort und hier will ich noch vieles erreichen. Durch meine Eltern und das jahrelange Engagement meines Vaters für Krankenhaus und Schloss Hubertusburg fühle ich mich schon seit meiner Jugend sehr verbunden. Nun ist mein Vater im Herbst leider gestorben und da ist es mir wichtig, diese Anstrengungen fortzusetzen. Er soll stolz auf mich sein können – wo immer er auch ist.

Von Jana Brechlin