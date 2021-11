Bürgermeister- und Landratswahl: Dahlen setzt auf Bewährtes vergangener Jahre

Dahlen

Wenn am 12. Juni 2022 Bürgermeister und Landrat neu gewählt werden, muss in der Heidestadt dafür niemand längere Weg ein Kauf nehmen. Wie bisher wird es wieder sechs Wahllokale geben. Das beschloss der Stadtrat am vergangenen Donnerstag einstimmig.

Größböhla behält eigenes Wahllokal

„Großböhla war so ein Kandidat, bei dem wegen der geringen Anzahl der Wähler darüber nachgedacht wurde, ob dort das Prinzip der geheimen Wahl tatsächlich noch gewahrt ist“, erläuterte Bürgermeister Matthias Löwe der Oschatzer Allgemeinen auf Nachfrage. Letztlich habe man sich aber entschlossen, den Klein-, Neu- und Großböhlaern weiterhin zu ermöglichen, ihre Stimme im eigenen Ortsteil oder dessen Nähe abzugeben. Dass es doch noch ausreichend viele Wähler gäbe, die dort von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, habe sich im September gezeigt.

Bekannte Orte für Urnengang

Damit sei nicht nur die Anzahl der Wahllokale identisch mit der bei der vergangenen Bundestagswahl. Es handele sich auch um die gleichen Orte: das Feuerwehrgerätehaus und der Rathaussaal in Dahlen, das Touristische Informations- und Begegnungszentrum in Schmannewitz, sowie das Feuerwehrgerätehaus in Börln und der Versammlungsraum der Feuerwehr in Großböhla.

Nicht alle Wahllokale sind barrierefrei

In der Ratssitzung wies der Bürgermeister darauf hin, dass nicht alle Wahllokale barrierefrei zu erreichen seien. Mit Briefwahl hätten Betroffene aber die Möglichkeit, ihr Wahlrecht wahrzunehmen.

40 ehrenamtliche Helfer

Für die Besetzung der Wahllokale benötigt die Stadt knapp 40 ehrenamtliche Wahlhelfer. Im Vorfeld der Landtagswahl 2019 hatte die dafür bei der Stadtverwaltung zuständige Mitarbeiterin Elfrun Finger betont, dass diese zwar zu finden seien, es aber schwierig werde, wenn man bei Krankheitsfällen Ersatz benötige.

Die Räte entschieden außerdem über die Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigen. Die Helfer in den Wahllokalen erhalten demnach – wie bei der letzten Kommunalwahl – 20 Euro je Wahltag. Die Mitglieder des Gemeindewahlvorstandes bekommen zehn Euro pro Sitzung.

Von Axel Kaminski