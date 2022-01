Bürgermeisterwahl in Mügeln: Das wollen die Kandidaten

Mügeln

Am Sonntag bestimmen die Mügelner über ihren zukünftigen Bürgermeister. Alle Wahlberechtigten der Bischofsstadt und ihrer Ortsteile – ob nun etwa Ablaß, Niedergoseln, Poppitz oder Zävertitz – sind aufgerufen, darüber abzustimmen, wer in den kommenden sieben Jahren im Rathaus die Geschäfte übernimmt.

Amtsinhaber und zwei Herausforderer

Neben Amtsinhaber Johannes Ecke stehen auch Stadtrat Rico Winterlich sowie Mario Michaels auf dem Stimmzettel. Ecke wird dabei von CDU, SPD und Freien Wählern unterstützt. Der 61-Jährige aus Schweta ist von Beruf Elektromeister. In seiner nächsten Amtsperiode möchte er sich weiter um die Infrastruktur kümmern und Wirtschaftsansiedlungen unterstützen. Um dem Leerstand entgegen zu wirken, hat sich Johannes Ecke vorgenommen, ein neues Sanierungsgebiet für die Städtebauförderung auszuweisen. Außerdem ist eine Mehrzweckhalle für Schulen und Vereine geplant.

Dritter Anlauf für Winterlich

Rico Winterlich ist als Herausforderer bereits bekannt. Der AfD-Stadtrat tritt morgen zum dritten Mal bei einer Bürgermeisterwahl in Mügeln an. Der 49-Jährige lebt in Mügeln und ist als selbstständiger Installateur und Heizungsbaumeister tätig. Im Wahlkampf hat Winterlich unter anderem angekündigt, einen Unternehmerstammtisch zu etablieren, um eine Plattform zur Vernetzung zu bieten und einen Jugendklub zu schaffen. Außerdem will Winterlich einige Ämter der Verwaltung künftig auch an Brückentagen öffnen.

Ein Neuer in der Bewerberrunde

Neu in der Runde ist Mario Michaels aus Niedergoseln, der von der FDP unterstützt wird. Er ist 42 Jahre alt und arbeitet als Sachgebietsleiter Bauordnung im Landratsamt Grimma. Seine Kandidatur wird von der FDP unterstützt. Zu Michaels Wahlzielen gehören Einwohnerversammlungen und er will ein Jugendparlament initiieren. Zudem er möchte eine Sprechstunde für Hauseigentümer und Interessenten einrichten, um das Potenzial für Wohn- und Gewerberaum auszuschöpfen.

Radweg-Programm beschäftigt alle Kandidaten

Alle drei Kandidaten kündigen weitere Investitionen in Bildung, Feuerwehren und Infrastruktur an. Ein viel diskutiertes Projekt dabei ist der fehlende Radweg entlang der Staatsstraße S 31. Hier haben sowohl Amtsinhaber Johannes Ecke als auch die Herausforderer Rico Winterlich und Mario Michaels vor, sich für dessen Errichtung stark zu machen.

Von Jana Brechlin