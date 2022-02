Bürgerpolizist verabschiedet sich in Wermsdorf in die Pension und freut sich auf neue Rolle

Wermsdorf

Er hat in der Region Fußball gespielt, selbst auch Sportler trainiert, unzähligen Kindern die ersten Schritte im Straßenverkehr beigebracht und Erwachsenen Tipps für mehr Sicherheit im Zuhause gegeben – jetzt hängt er seine Uniform an den Nagel: Polizeihauptkommissar Andreas Krusche geht in Pension. Gerade macht er bei seinen Kollegen die Runde, um sich zu verabschieden: „Das gehört sich doch so“, meint er.

„Das gehört sich auch für uns“, betonen Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller (CDU) und Hauptamtsleiterin Katja Hannß. Schließlich arbeitete Krusche seit Jahren auch im Polizeiposten im Alten Jagdschloss und damit praktisch Tür an Tür mit der Gemeindeverwaltung. „Die Zusammenarbeit war immer top, wir konnten uns jederzeit aufeinander verlassen“, lobt Müller den scheidenden Beamten. Abgesehen davon sei es wichtig, dass der Posten im Ort besetzt sei und die Wermsdorfer hier einen direkten Ansprechpartner haben. Steffen Manzke, der stellvertretende Leiter des Oschatzer Revieres, ist ebenfalls gekommen und bedankt sich bei dem Bürgerpolizisten für seinen fast 40-jährigen Einsatz im Dienst.

Liebe Worte beim Abschiedsbesuch

Andreas Krusche ist überrascht vom Abschiedsbesuch und auch ein bisschen gerührt. „Damit habe ich nicht gerechnet, das freut mich wirklich“, gesteht er. Obwohl der 61-Jährige eine natürliche Autorität ausstrahlt und wenn es sein muss, auch deutliche Worte findet, ist er kein „harter Hund“.

„Mir ist es immer wichtig, mit den Leuten zu reden“, beschreibt er ein Kernprinzip seiner Arbeit. Ob in der Präventionsarbeit mit Senioren oder Kindern, auf Streife oder im Oschatzer Revier, überall setzt der scheidende Bürgerpolizist zunächst auf ein zugewandtes Gespräch.

Wurzeln in der Region

Zugute kommt Krusche dabei, dass er in der Region verwurzelt ist. Jahrzehntelang war er als Polizist unterwegs und hat zudem durch seine ehrenamtliche Arbeit immer Kontakt zu vielen Menschen gehabt. Dabei war er schon ab 1978 als freiwilliger Helfer der Volkspolizei im Einsatz, ging mit 20 zur Bereitschaftspolizei und fing 1982 auf dem Oschatzer Revier an. Durch seine Arbeit als Bürgerpolizist, vor allem aber auch für die Präventionsprojekte war er in der ganzen Region unterwegs. Krusche kennt – nun, vielleicht nicht jeden Stein, aber immerhin viele Leute zwischen Ablaß und Zeuckritz. „Wenn man die Menschen mit Namen ansprechen kann, hilft das schnell weiter“, hat er oft erfahren.

Arbeit bei Verkehrswacht hat Spaß gemacht

Andreas Krusche ist keiner, der lieber hinter dem Schreibtisch bleibt. Im Gegenteil: „Die Arbeit draußen, zum Beispiel mit den Kindern bei der Verkehrswacht, das hat mir immer Spaß gemacht.“ Und während des Dienstes im Polizeiposten in Dahlen oder Wermsdorf war es oberstes Gebot, für jeden ein offenes Ohr zu haben, versichert er: „Uns ist wichtig, dass die Leute hierher kommen, wir schicken keinen weg.“

Dabei haben es die Beamten im Posten meist mit typischer Kleinkriminalität zu tun: Einbrüchen etwa oder Sachbeschädigung. Doch auch Einsätze bei Unfällen oder Vermisstenfällen gehörten zum nicht immer einfachen Berufsalltag. „Ich hatte Glück mit meinen Kollegen, wir sind ein gutes Team und können uns aufeinander verlassen – das macht vieles leichter“, findet Andreas Krusche.

Vorfreude auf Familie und Enkel

Wenn er jetzt seine Uniform endgültig ablegt, wird sich der 61-Jährige vor allem um seine Familie kümmern. Strahlender Mittelpunkt der Runde ist sein Enkelkind, für das Andreas Krusche – bald offiziell im Ruhestand und damit als Opa ständig verfügbar – nun endlich viel, viel Zeit haben wird. „Darauf freue ich mich schon riesig“, verrät er strahlend. Und sicher wird auch in Zukunft, hier und da ein Tipp für den Nachwuchs abfallen, zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr oder bei der Fahrt im Bus. Gelernt ist schließlich gelernt.

Der Wermsdorfer Polizeiposten ist nun hauptsächlich von Olaf Oehme besetzt und weiter dienstags von 10 bis 14 Uhr und donnerstags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das Oschatzer Revier ist rund um die Uhr erreichbar: 03435 6500.

Von Jana Brechlin