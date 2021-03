Bundestags-Wahlkreis Nordsachsen: FDP stellt Bundeswehr-Offizier als Kandidaten auf

Nordsachsen

Die FDP schickt bei der Bundestagswahl im Herbst den Leipziger Martin Richter als Direktkandidaten ins Rennen um den Wahlkreis Nordsachsen. Der Diplom-Pädagoge und Bundeswehr-Offizier, Jahrgang 1978, wird beim Ringen um das Direktmandat im Landkreis gegen Christiane Schenderlein (CDU), René Bochmann (AfD), Rüdiger Kleinke (SPD), Denis Korn (Grüne) und Philipp Rubach (als Parteiloser von den Linken nominiert) antreten.

Verheiratet, zwei Kinder

Martin Richter wurde in Schwedt geboren und lebt heute in Leipzig. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Mit mehr als 20 Jahren militärischer Erfahrung in Krisengebieten wie Afghanistan und Jordanien versieht er heute seinen Dienst als Oberstleutnant der Bundeswehr im Ausbildungskommando in Leipzig.

Themen des ländlichen Raums

2018 habe er zu den Freien Demokraten gefunden, „um sein humanitäres Engagement an der Heimatfront fortführen zu können“, lobt der FDP.-Kreisverband Nordsachsen Seither betätige er sich politisch aktiv im Leipziger Kreis- und Ortsverband, ehrenamtlich im Landesfachausschuss und im Redaktionsteam der Parteizeitung „Liberales Sachsen“ (LiSa). Er sei geschätzt „als gut strukturierter Macher, der kein Blatt vor den Mund nimmt“. Seine Flexibilität und Erfahrungen bilden eine Basis, sich speziell den Themen des ländlichen Raumes in Nordsachsen anzunehmen.

