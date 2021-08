Leipzig

Ganze drei Tage Ostsee-Urlaub auf Usedom – mehr war in diesem Sommer nicht drin. Philipp Rubach wird bis Ende September durchziehen, um sein Ziel – ein Mandat im Bundestag – zu erreichen. Er tritt für die Linke an, als Parteiloser, im Landkreis Nordsachsen. Und so ist der gebürtige Thüringer in diesen Tagen viel unterwegs, klebt Plakate, spricht mit den Leuten vor Ort, unterstützt bei Streiks wie zuletzt in Dommitzsch. Ein Termin mit ihm zu vereinbaren, ist nicht ganz einfach in diesen Tagen. Er habe gerade viele Medien-Anfragen, erhalte viele Mails...

Erfolgreiches Studium in Leipzig

Dabei könnte es der 24-Jährige im Moment wahrlich ruhig angehen lassen, mal Pause machen – nach dem erfolgreichen Studium an der Universität Leipzig. Seit wenigen Wochen ist Philipp Rubach Lehrer für Sonderpädagogik. „Bei mir ist immer der soziale Aspekt wichtig“, begründet er seine Wahl für den Beruf mit „definitiv schwierigen Kindern“. Er wolle sich für Schwächere einsetzen. Für Kinder, die lispeln oder stottern beziehungsweise hauen und schlagen. Die ohne Frühstück zum Unterricht kommen...

Sein Fach: Geschichte. Ein Thema, das bereits früh sein Leben prägen sollte. Doch dazu später.

Im Plattenbau aufgewachsen

Philipp Rubach, 1996 geboren, wuchs in einem Plattenbau in Weimar West auf – ein „Brennpunkt“, wie er heute sagt. Die Familie zog später ins Ländliche bei Dresden, „da wo die Straßenbahn endet und der Bus nur noch alle Stunden fährt“.

Fußball wurde zur Leidenschaft des Jungen. Zwölf Jahre, bis zum Abitur, kickte er, sei auf dem Rasen nicht der Torjäger, sondern der defensive Mittelfeldspieler gewesen. Und der Hobbykicker wurde (gewaltfreier) Fan von Dynamo Dresden, „wo Fußball wirklich gelebt wird.“ Ab und an gönne er sich noch ein Heimspiel, erzählt Rubach.

Zurück zur Geschichte, die es auch zu Hause gab. „Die Treuhand war bei uns immer ein Thema“, erinnert sich der junge Mann an eine Zeit, die vor seiner Zeit begann. Sein Großvater war Generaldirektor eines volkseigenen Betriebes, musste dessen Abwicklung und das damit einhergehende „Ohnmachtsgefühl“ erleben.

Initiative „Aufbruch Ost“ gegründet

Diese Erfahrung und die Wahlergebnisse der AfD 2017 ließen den damaligen Lehramtsstudenten Rubach, inzwischen in Leipzig angekommen, nicht mehr los. Er gründete im Herbst 2018 fürs Lichtfest die Initiative „Aufbruch Ost“, um „dem solidarischen Osten ein Gesicht zu geben“. Die Treuhand, immer wieder Thema. Freunde machten mit, 70 bis 100 waren es in der Spitze. Sie gehen ungewöhnliche Wege, um mit den Leuten in Ost-Städten ins Gespräch zu kommen. In temporären Cafés oder Ausstellungen etwa. Ein „absolutes Erfolgsprojekt“, resümiert der Gründer heute, auch wenn Corona vieles verändert habe.

Als Luise Neuhaus-Wartenberg, die für die Linke im Landtag sitzt, ihn im Frühjahr anrief und fragte, ob er nicht Lust auf eine Kandidatur für den Bundestag habe, habe er „erst gelacht“, erzählt Rubach. Aber dann habe er sie zurückgerufen und gesagt: „Ich will es versuchen.“ Für ihn folgerichtig, „den Aufbruch Ost nach Berlin zu tragen.“

Von Saskia Grätz